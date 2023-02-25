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川普逐州布局 瞄準共和黨代會提名

編譯盧炯燊／綜合24日電
前總統川普為角逐共和黨總統提名，已搶先各潛在參選人在各州活動，希望制定有利於他競選的規則。圖為川普本月22日在俄亥俄州東巴勒斯坦。(Getty Images)
前總統川普為角逐共和黨總統提名，已搶先各潛在參選人在各州活動，希望制定有利於他競選的規則。圖為川普本月22日在俄亥俄州東巴勒斯坦。(Getty Images)

率先宣布競逐共和黨總統提名的前總統川普，在其他潛在對手仍未展開競選活動之時，他的競選團隊已搶先一步在各州活動，期望在黨大會上能夠取得支持，同時尋找機會制定有利於他競選的規則。

消息人士透露，川普的團隊已邀請各州共和黨官員到他位於佛州的海湖莊園，又或當川普前往各州時，安排他與支持他的共和黨州領袖私人會晤。此外也在華府會晤共和黨高層，討論如何開展候選人提名的程序。

川普的顧問表示，這些活動主要是為未來改變選擇總統候選人規則布局，同時也在展示自己的實力。

與民主黨不同， 共和黨各州有權提出如何選出候選人的規則，但必須在10月1日前提交計畫。

川普在2016年初選期間，因為在科羅拉多及路易斯安納州戰術失利，提名人資格一度動搖。故此到了2020年為了競選連任，他的顧問花了一年多的時間來改變黨內規則，以確保他不會在提名大會上面臨挑戰者。

現在川普的競選團隊已開始布局，期望制訂有利他獲得提名的規則。知情人士說，川普的顧問已幾乎會見了全部50個州的共和黨官員。

川普的高級顧問上周也在華盛頓會見了共和黨全國委員會成員及另外一些人，主要是討論提名規則問題。川普上周還派出一個代表團前往密西根州，支持競逐該州共和黨主席的德佩爾諾(Matthew DePerno) ，不過他落選了。

知情人士又說，川普的競選團隊已針對每個州的共和黨規則作出分析，希望尋找潛在的優勢及變化。即使有些州已確定代表分配程序，但川普團隊認為，透過這些早期互動將有助他在黨代表大會上獲得支持。

川普本來並非共和黨的核心人物，他在2016年的競選活動中匆忙拼湊卻取得成功，現在他已建立了一支更擅長內部遊戲規則的團隊。有的潛在對手的策士擔心，川普提早行動，可能讓他在明年的初選中取得重大回報。

川普 共和黨 提名

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