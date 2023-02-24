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IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

記者顏伶如／綜合報導
國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)
國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

保守派非營利法律團體「美國第一法律基金會」(America First Legal Foundation)援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)要求財政部公布內部資料，說明拜登總統上周簽署行政命令為何鼓勵國稅局(IRS)修改演算法，要鎖定白人及亞裔加強查稅，以期達到種族「平等」。

史丹福大學(Stanford University)最近公布研究指出，根據國稅局隨機抽樣查稅的「全國調查測驗系統」(National Research Program，NRP)機制，非裔納稅人遭到查稅的機率，約為不是非裔納稅人的2.9倍到4.7倍之間。

「美國第一法律基金會」指出，國稅局目前使用的查稅演算法讓非裔家庭及非裔企業遭查稅的機率，高於不是非裔的家庭及企業；該基金會説，拜登簽署的行政命令鼓勵國稅局要對白人、亞裔加強查稅，對非裔民眾則少查稅。

「透過聯邦政府進一步推動種族平等及支持弱勢社區行政命令」(Executive Order On Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through The Federal Government)的文字雖然沒有提及查稅，但下令包括國稅局在內的聯邦機構必須尋找方式，讓機構運作讓弱勢社區能夠趨於平等。

行政命令寫道，聯邦機構應「避免歧視且提供補救之道，包括保護民眾遭到演算法歧視」。

「美國第一法律基金會」正在調查這道行政命令將為國稅局帶來哪些影響，並要求國稅局提供與改善「平等」有關的內部文件。

根據聯邦法律，財政部必須在20個上班日的期限之內答覆「美國第一法律基金會」要求。

從2021年上台之後，拜登大力主張「平等」(Equity)代表「相等的結果」而非「相等的機會」，過去幾年興起的覺醒運動當中，「平等」也成為熱門關鍵詞。支持者說，某些少數族裔團體的確需要獲得特別協助，才有辦法出人頭地。持反對意見者則說，平等政策經常以不公平，甚至帶有種族歧視的方式落實。

國稅局 非裔 種族歧視

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