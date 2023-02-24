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向富人加稅？ 搶救社安金 白宮動腦筋

記者顏伶如／綜合報導
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯力促拜登透過向富人加徵「薪資稅」以鞏固社安金預算。(Getty Images)
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯力促拜登透過向富人加徵「薪資稅」以鞏固社安金預算。(Getty Images)

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機；華盛頓郵報(Washington Post)23日報導，白宮幕僚最近討論加徵社安稅的可行性，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)1月底曾赴白宮，與拜登總統當面討論社安金計畫。

華郵報導，獨立派的桑德斯今年1月25日到白宮與拜登討論約一小時，力促拜登透過向富人加徵「薪資稅」(payroll taxes)鞏固社安金預算，而不是對所有勞工增加薪資稅。桑德斯在會談中也要求拜登支持為領取社安金民眾每人每年加發2400元福利的提議，但桑德斯提案在國會過關機率渺茫。

連續數周以來，拜登多次批評共和黨有意削減社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。不過，拜登並未說明如何解決社安金再過十年恐將破產的問題。

報導指出，拜登與桑德斯曾是民主黨總統初選對手，兩人商討如何搶救社安金計畫，凸顯白宮檯面下的努力，要在反批共和黨之外端出具體政策。

報導指出，三名消息人士說，白宮幕僚過去幾周曾經討論對富人加徵薪資稅的可行性，至於提案是否在3月公布預算計畫時獲得拜登採納，仍是未知數。一名知情人士說，所有討論都屬於初步階段，有可能白宮到最後選擇放棄。

拜登 社安金 白宮

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