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普亭刻意「親近」會王毅 會談長桌改短桌

編譯張佑生、陳韻涵／綜合報導
普亭22日在克里姆林宮接見王毅，會談長桌改短桌。(美聯社)
普亭22日在克里姆林宮接見王毅，會談長桌改短桌。(美聯社)

俄羅斯總統普亭20日在莫斯科會見中共外事辦主任王毅，英國廣播公司(BBC)分析，普亭刻意拉近兩人之間談話距離，顯示中國聲稱中立的立場正在消退；普亭稱兩國合作有助穩定國際局勢，王毅則說中俄關係不針對第三國，也不受第三國施壓。

BBC報導指出，普亭在外交會談場合偏好超級長桌，他會坐在長桌彼端，與會者坐在遙遠的另一端；20日釋出的照片顯示，普亭與王毅對坐，中間僅隔著一張橢圓桌，兩人間隔可握手的距離。

普亭22日在克里姆林宮接見王毅，會談長桌改短桌。(Getty Images)
普亭22日在克里姆林宮接見王毅，會談長桌改短桌。(Getty Images)

這張刻意又具象徵性的照片顯示，普亭對重要朋友的代表如此親近，且仍感到安全自在，也凸顯中國與俄國就烏克蘭議題打交道時，走在微妙的路徑上。西方國家視中國為解救俄羅斯的最後重要支柱。

中國國家主席習近平可能覺得自信走在這條路上，但也有人認為此路如崩落的懸崖，而北京的中立主張更難站穩腳步。

普亭20日會晤王毅時說：「俄中合作對穩定國際局勢有著非常重要的意義。」

王毅在會談中表示，「俄中關係不會受到第三方壓力的影響，俄中關係經歷了國際社會的壓力，正在穩定發展，中國準備與俄國在有利於我們兩國和整個世界的方面加強合作。」

俄國衛星通訊社報導，王毅一開始就向普亭表示：「請允許我代表習近平主席對您表示真摯地問候和祝願。去年底，習近平主席與您進行視頻會晤，全面總結我們兩國關係取得的成果，這也為發展我們兩國關係規畫出宏偉計畫。」

普亭回應：「我想藉此機會在會談開始時直接向我們的、我的朋友、中國國家主席習近平轉達最美好的祝願。」

普亭說：「當然，我們期待中國國家主席到訪俄國。我們此前商定過此事。我們明白有對內政策的議程，但是根據從解決與這個議程有關的所有問題，根據實施我們的計畫和私人會面，這些都是對發展我們關係的額外動力。」

諷刺的是，中國外交部會後發布新聞稱，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。

法國總統馬克宏(右)在烏戰尚未爆發前的2022年2月7日到訪莫斯科，企圖調解，受...
法國總統馬克宏(右)在烏戰尚未爆發前的2022年2月7日到訪莫斯科，企圖調解，受到普亭總統(左)冷漠相待，隔著長桌會談。(Getty Images)

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