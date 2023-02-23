烏會獲勝？繼續軍援？美最新民調雙雙下降

屆滿周年的俄烏戰爭，哪一方將獲得最後勝利？民調 顯示美國民眾看法分歧。經濟學人期刊(Economist)與民調機構YouGov公布最新聯合民調顯示，26%受訪民眾認為俄羅斯 將打贏烏克蘭 ，27%受訪者則說烏克蘭有辦法抵擋俄羅斯侵略並取得最後勝利。

約有34%受訪者不確定哪一方將會勝出，另外13%受訪者表示，俄羅斯與烏克蘭勝利的機會各半。

研究人員指出，這項調查反映了過去幾個月的美國民意改變，在先前的調查中，較多民眾看好烏克蘭勝出。2022年9月的相同民調裡，32%受訪美國民眾看好基輔勝利，認為莫斯科將贏得戰爭的受訪者只有22%。

本次調查顯示，美國民眾幾乎壓倒性一致支持烏克蘭，約有69%受訪者說同情基輔，同情莫斯科的受訪者只有6%。約有56%受訪者將俄羅斯視為敵人。

被問到目前哪一方在戰爭中占上風，24%受訪者認為是烏克蘭，22%受訪者則說俄羅斯，32%受訪者回答俄烏雙方都沒有處於優勢，回答不確定的則有22%。

俄烏戰爭2月24日將屆滿周年，約有27%受訪美國民眾說，戰爭大概在距離現今一年多就可結束。

拜登總統本周透過親自造訪，大動作展現美國力挺烏克蘭的決心，但路透報導分析，戰爭何時落幕遙遙無期，對於持續對烏克蘭提供武器援助，美國民意已經下降。

路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布針對4000名美國民眾進行的最新聯合民調顯示，2022年4月時有73%受訪民眾支持美國提供武裝給烏克蘭，但今年2月6日至13日的調查，只有58%受訪民眾支持美國對烏克蘭提供軍事援助。

路透分析，拜登能否兌現對烏克蘭持續援助的承諾，受到國內政治極大影響。共和黨在調高國債上限問題與白宮立場不同，還主張聯邦政府應大幅刪減預算以避免浪費。某些挺川派共和黨籍國會議員則說，美國對烏援助應有限制。