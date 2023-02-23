俄前總統憂：俄若戰敗將四分五裂「不復存在」

強硬主戰的俄羅斯前總統梅德韋傑夫21日表示如果戰敗，俄國必分五裂，絕不容發生。(美聯社)

俄羅斯 前總統、現任國家安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)警告，若俄羅斯輸掉烏克蘭 戰爭，俄羅斯將陷於四分五裂而消失，不復存在。

長期支持俄國總統普亭的麥維德夫22日在社媒Telegram貼文指出，如果俄羅斯在沒有取勝之前就停止在烏克蘭的特別軍事行動，俄羅斯就會被撕成碎片而消失。他又說，如果美國停止向基輔政權提供武器，戰爭就會結束。

麥維德夫的說法是回應美國總統拜登 21日在波蘭的講話；拜登在演說中說，「如果俄羅斯停止入侵烏克蘭，戰爭就會結束；如果烏克蘭停止抵抗俄羅斯，那將是烏克蘭的末日」。麥維德夫反駁這是「精心編造的謊言」。

麥維德夫反問，「為什麼他(拜登)在自己國內充滿問題的時候，卻去呼籲另一個國家的人民？我們應要懷著什麼樣的恐懼態度去聽取一個對我們祖國充滿仇恨的敵對國家政客的說話？為什麼俄羅斯公民要相信在20世紀及21世紀發動戰爭最多、卻咄咄逼人指責我們的美國領袖？ 」

麥維德夫說拜登的目標，就是確保俄羅斯失敗。

在談到普亭宣布退出「新削減戰略武器條約」時，麥維德夫說這是一個遲來的、無可避免的決定。

與此同時，雖然莫斯科退出「新削減戰略武器條約」，但軍方一名高級官員強調，俄羅斯會堅持核限制，並會繼續向美國通報核部署的變化。

在普亭宣布退出「新削減戰略武器條約」後，俄羅斯聯邦議會兩院馬上通過有關決定，而負責與美方談判的俄羅斯國際軍事合作總局副局長、少將伊林(Yevgeny Ilyin)向國家杜馬(議會下議院)指出，俄方將繼續遵守已商定的對核運載系統的限制，即導彈和戰略轟炸機。

莫斯科還將繼續向華盛頓通報其核部署，以防止誤判，他說「這對維持戰略穩定很重要」。

副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)也發出了安定人心的聲音，認為暫停「新削減戰略武器條約」，並不會更接近核戰爭。但警告俄方會密切關注美國的進一步行動，必要時會採取反制措施。