中國若軍援俄國 恐改變俄烏戰局

儘管在美國國務卿布林肯(Antony Blinken)稱中國正考慮提供俄羅斯 致命武器來攻打烏克蘭 後，北京 迅速駁斥，但專家表示，美方說法有其可信度，且若成真將令俄烏戰爭形勢起重大變化。

澳洲智庫羅伊研究院(Lowy Institute)東亞事務高級研究員馬利德(Richard McGregor)表示：「布林肯先生選擇將他的疑慮公開，這麼做暗示美國掌握可靠情報。」

一些專家認為，即將滿一周年的俄烏戰爭正處於轉折點。隨著冬季正要結束、進入春季，莫斯科與基輔都大聲疾呼更多資源，準備在季節交替時節取得決定性進展。

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩(Mick Ryan)對媒體說，在這樣的背景下，中國若提供武器給俄羅斯，會「讓形勢有重大改變」。

他指出，「這是一場工業體系戰爭，俄羅斯目前輸給西方。但如果中國加入(俄國行列)，則烏克蘭至今受惠於西方產業能力而享有的任何優勢，將立刻消失」。

萊恩表示，中國的「軍火將讓烏克蘭人的日子非常難過。無論是它的火砲彈藥、它的精準軍火或俄羅斯正在消耗殆盡的遠程打擊武器」。

中國軍事評論家宋忠平堅稱，中國不會提供俄羅斯武器，且早在俄烏戰爭爆發前，莫斯科與北京之間的政治、貿易及軍事合作已經加深，並且會繼續下去。

但許多專家相信，有一場更大規模的角力正在上演，俄烏戰爭成為類似冷戰時期的代理人衝突。

澳洲科廷大學(Curtin University)安全與戰略研究教授穆拉維耶夫(Alexey Muraviev)說：「對於國際安全環境與世界秩序而言，俄烏戰爭是緊要關頭。」

他表示，中國若決定輸出武器給俄羅斯，會是邁出「巨大一步」，恐怕會招致西方制裁，並且將北京與華府間僅剩的橋梁燒毀，同時毀掉與歐洲的關係。

然而，穆拉維耶夫認為，中國擔憂俄羅斯戰敗的程度不亞於上述情況。

他說：「俄羅斯若在政治上或軍事上輸給烏克蘭，中國將變得孤立無援。在支持中國的國家中，俄羅斯是唯一大國。」

穆拉維耶夫表示：「俄羅斯未能在去年贏得勝利，有點讓中國被澆了冷水。他們便開始重新評估自身進行類似對抗的能力。」

穆拉維耶夫相信，對於俄烏戰爭，中國可能會努力在風險與報酬之間謹慎求取平衡，例如透過國家控制的企業或北韓來供應俄羅斯武器，或供應給俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)，而非給俄國正規軍。