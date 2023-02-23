我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

中國若軍援俄國 恐改變俄烏戰局

編譯中心／綜合報導

儘管在美國國務卿布林肯(Antony Blinken)稱中國正考慮提供俄羅斯致命武器來攻打烏克蘭後，北京迅速駁斥，但專家表示，美方說法有其可信度，且若成真將令俄烏戰爭形勢起重大變化。

澳洲智庫羅伊研究院(Lowy Institute)東亞事務高級研究員馬利德(Richard McGregor)表示：「布林肯先生選擇將他的疑慮公開，這麼做暗示美國掌握可靠情報。」

一些專家認為，即將滿一周年的俄烏戰爭正處於轉折點。隨著冬季正要結束、進入春季，莫斯科與基輔都大聲疾呼更多資源，準備在季節交替時節取得決定性進展。

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩(Mick Ryan)對媒體說，在這樣的背景下，中國若提供武器給俄羅斯，會「讓形勢有重大改變」。

他指出，「這是一場工業體系戰爭，俄羅斯目前輸給西方。但如果中國加入(俄國行列)，則烏克蘭至今受惠於西方產業能力而享有的任何優勢，將立刻消失」。

萊恩表示，中國的「軍火將讓烏克蘭人的日子非常難過。無論是它的火砲彈藥、它的精準軍火或俄羅斯正在消耗殆盡的遠程打擊武器」。

中國軍事評論家宋忠平堅稱，中國不會提供俄羅斯武器，且早在俄烏戰爭爆發前，莫斯科與北京之間的政治、貿易及軍事合作已經加深，並且會繼續下去。

但許多專家相信，有一場更大規模的角力正在上演，俄烏戰爭成為類似冷戰時期的代理人衝突。

澳洲科廷大學(Curtin University)安全與戰略研究教授穆拉維耶夫(Alexey Muraviev)說：「對於國際安全環境與世界秩序而言，俄烏戰爭是緊要關頭。」

他表示，中國若決定輸出武器給俄羅斯，會是邁出「巨大一步」，恐怕會招致西方制裁，並且將北京與華府間僅剩的橋梁燒毀，同時毀掉與歐洲的關係。

然而，穆拉維耶夫認為，中國擔憂俄羅斯戰敗的程度不亞於上述情況。

他說：「俄羅斯若在政治上或軍事上輸給烏克蘭，中國將變得孤立無援。在支持中國的國家中，俄羅斯是唯一大國。」

穆拉維耶夫表示：「俄羅斯未能在去年贏得勝利，有點讓中國被澆了冷水。他們便開始重新評估自身進行類似對抗的能力。」

穆拉維耶夫相信，對於俄烏戰爭，中國可能會努力在風險與報酬之間謹慎求取平衡，例如透過國家控制的企業或北韓來供應俄羅斯武器，或供應給俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)，而非給俄國正規軍。

俄羅斯 烏克蘭 北京

上一則

俄前總統憂：俄若戰敗將四分五裂「不復存在」

下一則

普亭刻意「親近」會王毅 會談長桌改短桌

延伸閱讀

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓
俄烏戰爭將滿1年 美放話：中國須在國際與俄擇一

俄烏戰爭將滿1年 美放話：中國須在國際與俄擇一
布林肯將見聯合國秘書長 推動延長黑海穀物倡議

布林肯將見聯合國秘書長 推動延長黑海穀物倡議
俄暫停核協議 北約：世界更危險 布林肯：不幸且不負責

俄暫停核協議 北約：世界更危險 布林肯：不幸且不負責

熱門新聞

科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展