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避譴責俄烏戰 中外長秦剛：「相關國家」別火上加油

記者顏伶如／綜合報導
中國外交部長秦剛21日在全球安全倡議（GSI）藍廳論壇上發表講話，強調有關國家應該立即停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。（中新社）
中國外交部長秦剛21日在全球安全倡議（GSI）藍廳論壇上發表講話，強調有關國家應該立即停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。（中新社）

俄烏戰爭即將屆滿周年，中國外長秦剛21日在北京與外國使節團座談時說，烏克蘭危機不斷加劇，甚至走向失控，讓中國深感憂慮；他說：「我們要求相關國家立即停止拱火澆油。」他也呼籲停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

北京與莫斯科去年結為「沒有限制」的夥伴關係，北京一直避免譴責俄羅斯侵略烏克蘭。美國已經針對中國提供軍事援助給俄羅斯恐將出現的後果提出警告，北京則否認提供武器給俄羅斯。

秦剛在中國外交部舉行的一場外國使節座談上，談到烏克蘭衝突時說，中國對於烏克蘭危機不斷加劇甚至走向失控深感憂慮。他說：「相關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』。」

路透報導分析，秦剛發言顯然是針對美國。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)報導，中國國家主席習近平預計24日在俄烏戰爭屆滿周年時發表和平演說(peace speech)，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅21日抵達莫斯科，就此展開磋商。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上說：「中國願意透過這次機會與俄羅斯合作，根據兩國元首訂定的方向，促進雙邊關係發展。」

另一方面，中國外交部21日發表「全球安全倡議」(Global Security Initiative，GSI)。「全球安全倡議」是習近平2022年4月首次提出的安全計畫，旨在強調獲得莫斯科背書的「安全不可分割」(indivisible security)原則。

俄羅斯堅持西方國家應該尊重1999年基於「安全不可分割」原則簽訂的協議，內容寫道沒有任何國家可以透過犧牲他國壯大自身安全。

王毅20日在匈牙利過境時，呼籲俄烏戰爭應該透過談判達成協議。

中國外交部長秦剛21日在全球安全倡議（GSI）藍廳論壇上發表講話，強調有關國家應...
中國外交部長秦剛21日在全球安全倡議（GSI）藍廳論壇上發表講話，強調有關國家應該立即停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。（Getty Images）

烏克蘭 俄羅斯 北京

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