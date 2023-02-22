習近平扮和事佬？ 傳今春訪俄推和談 西方質疑目的
烏俄戰爭一周年前夕，華爾街日報引述知情人士說法報導，中國國家主席習近平準備在幾個月後訪問莫斯科，推動多方和談，但西方國家普遍懷疑北京此時扮演和事佬另有所圖。
知情人士說，此行處於初步安排階段，時間尚未敲定；習近平可能等3月全國兩會(全國政協、人大會議)、中國發展高層論壇年會結束，4月或5月俄羅斯慶祝第二次世界大戰納粹德國投降時訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行峰會，並造訪其他歐洲國家。
據報導，北京表示，希望在終結俄烏衝突上發揮更積極的作用；掌握習近平出訪規畫的人士說，習近平會晤普亭將是推動多方和談的一環，也能讓中國再次敦促參戰方不要動用核武。
不過，中國國務委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)揭示促和計畫輪廓後，西方國家普遍抱持懷疑態度。
俄軍去年2月全面入侵烏克蘭，戰事已奪走數萬條人命、數百萬人流離失所、能源市場與全球經濟深受影響；王毅21日訪問莫斯科，中國外交部表示，此行將與俄方討論中俄關係和「共同關心的國際和地區熱點問題」。
知情人士說，王毅訪問莫斯科時可能和俄方討論習近平訪問事宜。
一年前，習近平與普亭在北京舉行冬季奧運期間會面，會後發表的聯合聲明挑戰以美國為首的世界秩序，宣稱中俄合作「沒有禁區」。時隔數周，俄烏戰爭爆發，西方國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁，北京則提供外交支持與經濟援助，大舉採購俄羅斯石油與天然氣，售予微晶片和其他具軍事用途的先進技術。
報導指出，北京公開立場如朝中立轉移，將是一次重大轉變。
知情人士表示，北京之所以改變公開立場，部分用意是因應西方國家愈來愈不信任中國、安全與科技面形成地緣政治集團的局面。北京也擔心，莫斯科雖是中國與西方國家競爭加劇時的關鍵夥伴，但俄軍如在俄烏戰爭遭遇更多挫折、甚至落敗，俄羅斯國力可能大打折扣。
此外，美國也在俄烏戰爭立場上對北京加強施壓，國務卿布林肯(Antony Blinken)日前警告中國不要提供俄羅斯致命武器，否則等於跨越紅線；北京事後反控美國是向戰場源源不斷提供武器的國家。
北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)18日以「模糊不清」形容中方構想，並提到中國是聯合國安全理事會常任理事國之一，這場戰爭違背聯合國憲章最基本的原則 ，中國卻沒有譴責俄羅斯攻擊烏克蘭。
中國扮演國際促和者最積極的作為是2000年代初期發起朝鮮半島非核化的六方會談，期望以援助換取北韓限制發展核武。這項談判機制在2009年因北韓退出而名存實亡。
報導指出，中國欲在俄烏戰爭上扮演更顯而易見的角色，與習近平增加中國影響力的目標相符；但華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻說：「呼籲和平既廉價又簡單，但中國願意做什麼來實現它呢？」
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