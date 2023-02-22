習近平扮和事佬？ 傳今春訪俄推和談 西方質疑目的

中共中央外事辦主任王毅(左)21日在莫斯科，與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。中國國家主席習近平將於數月內訪問莫斯科。(新華社)

烏俄戰爭一周年前夕，華爾街日報引述知情人士說法報導，中國國家主席習近平 準備在幾個月後訪問莫斯科，推動多方和談，但西方國家普遍懷疑北京 此時扮演和事佬另有所圖。

知情人士說，此行處於初步安排階段，時間尚未敲定；習近平可能等3月全國兩會(全國政協、人大會議)、中國發展高層論壇年會結束，4月或5月俄羅斯 慶祝第二次世界大戰納粹德國投降時訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行峰會，並造訪其他歐洲國家。

據報導，北京表示，希望在終結俄烏衝突上發揮更積極的作用；掌握習近平出訪規畫的人士說，習近平會晤普亭將是推動多方和談的一環，也能讓中國再次敦促參戰方不要動用核武。

不過，中國國務委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)揭示促和計畫輪廓後，西方國家普遍抱持懷疑態度。

俄軍去年2月全面入侵烏克蘭，戰事已奪走數萬條人命、數百萬人流離失所、能源市場與全球經濟深受影響；王毅21日訪問莫斯科，中國外交部表示，此行將與俄方討論中俄關係和「共同關心的國際和地區熱點問題」。

知情人士說，王毅訪問莫斯科時可能和俄方討論習近平訪問事宜。

一年前，習近平與普亭在北京舉行冬季奧運期間會面，會後發表的聯合聲明挑戰以美國為首的世界秩序，宣稱中俄合作「沒有禁區」。時隔數周，俄烏戰爭爆發，西方國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁，北京則提供外交支持與經濟援助，大舉採購俄羅斯石油與天然氣，售予微晶片和其他具軍事用途的先進技術。

報導指出，北京公開立場如朝中立轉移，將是一次重大轉變。

知情人士表示，北京之所以改變公開立場，部分用意是因應西方國家愈來愈不信任中國、安全與科技面形成地緣政治集團的局面。北京也擔心，莫斯科雖是中國與西方國家競爭加劇時的關鍵夥伴，但俄軍如在俄烏戰爭遭遇更多挫折、甚至落敗，俄羅斯國力可能大打折扣。

此外，美國也在俄烏戰爭立場上對北京加強施壓，國務卿布林肯(Antony Blinken)日前警告中國不要提供俄羅斯致命武器，否則等於跨越紅線；北京事後反控美國是向戰場源源不斷提供武器的國家。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)18日以「模糊不清」形容中方構想，並提到中國是聯合國安全理事會常任理事國之一，這場戰爭違背聯合國憲章最基本的原則 ，中國卻沒有譴責俄羅斯攻擊烏克蘭。

中國扮演國際促和者最積極的作為是2000年代初期發起朝鮮半島非核化的六方會談，期望以援助換取北韓限制發展核武。這項談判機制在2009年因北韓退出而名存實亡。

報導指出，中國欲在俄烏戰爭上扮演更顯而易見的角色，與習近平增加中國影響力的目標相符；但華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻說：「呼籲和平既廉價又簡單，但中國願意做什麼來實現它呢？」