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北京向歐洲示好 卻因俄羅斯碰壁 專家：史詩級誤判

記者張聲肇／綜合報導

紐約時報報導，急於提振疫後經濟的中國，想向歐洲經濟大國示好，卻夾在俄羅斯和歐洲之間而到處碰壁。

中國最高外交官王毅在歐洲和美國國務卿布林肯硬槓，隨後跑到莫斯科，重申中俄友誼合作不封頂，同時為了替中國經濟找出路，不斷向美國在歐洲的最親密盟邦示好。

歐盟是中國最大貿易夥伴，俄羅斯卻是唯一能夠和它一道挑戰美國霸權的大國；王毅一方面要顯示中國是俄國戰略的生命線，另一方面又要顯示，俄國在歐洲門口發動的戰爭，中國保持中立的立場。

王毅向德國法國領導人保證，北京有意「完全重啟交流」，在氣候變遷和自由貿易方面，與歐洲加強合作；他會見烏克蘭外長時，也向烏克蘭保證「中國不願危機持續或升高。」

普亭的最高安全顧問、聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)則忙著向王毅示好，說俄國堅定支持北京對台灣、新疆、西藏和香港問題的立場，還說西方利用這些議題破壞中國的可信度。中國最高領導人習近平預計春天訪問莫斯科，更見證中俄兩國的緊密關係。

中國的笑臉攻勢被美國一句「中國可能在考慮軍援俄國侵烏部隊」逼得猛採守勢。歐盟最高外交官波瑞爾(Josep Borrell Fontelles)說，他會見王毅時，極力奉勸中國千萬別提供武器給俄國，「對我們來講，這是雙方關係的紅線。」

歐美一起禁止中國踩紅線，但中國幾乎沒有回應的選擇，而由外交部發言人汪文斌在例行記者會上公開回敬「美國沒資格對中國發號施令」；但如果中國一再在烏克蘭戰爭議題上，重複俄羅斯的說帖，歐洲國家認真恢復和它經貿投資關係的機會不大。

分析家說，歐盟領袖希望中國在語氣上能溫和些，行動上也展現誠意，拉開一點和莫斯科的距離，但王毅在慕尼黑安全會議上的「戰狼」發言 ，稱美國射下中國氣球「荒謬絕倫、幾近歇斯底里」，也不願排除對台灣動武，此舉自然會讓歐洲人起戒心。

中歐關係專家巴爾金(Noah Barkin)說，中國對歐的笑臉攻勢在慕尼黑撞牆了，在慶祝大西洋兩岸對烏克蘭議題團結一致的場合，王毅猛罵美國是萬惡之首，這絕對是「史詩級的誤判。」

王毅 俄國 烏克蘭

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