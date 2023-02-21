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澤倫斯基：中國若挺俄羅斯 恐爆發第三次世界大戰

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔說，中國若挺俄羅斯，可能引發第三次世界大戰。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔說，中國若挺俄羅斯，可能引發第三次世界大戰。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)說，倘若中國在俄烏戰爭裡積極支持俄羅斯，第三次世界大戰恐將爆發。

澤倫斯基20日對德國世界報(Die Welt)說：「對我們來說，重要的是，中國不要在這場戰爭裡支持俄羅斯聯邦。」他說：「其實，我希望中國能站在我們這邊。然而此時此刻，我不覺得有可能。」

澤倫斯基說，或許有機會讓中國對於正在發生的事情做出「務實評估」(pragmatic assessment)。他指出，如果中國跟俄羅斯結盟，世界大戰將會發生，「我認為中國是知道這點的」。

澤倫斯基接受德國世界報訪問的前一天，美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)表示，美國非常擔心中國正考慮提供致命武器給俄羅斯。

布林肯19日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，已經告訴中國外長王毅，如果中國這麼做，美中關係必定出現「嚴重後果」。

中國外交部發言人汪文斌20日在記者回上答覆媒體詢問時說：「美國沒有資格對中國發號施令。」

美中官員隔空唇槍舌劍，凸顯雙邊關係因為中國間諜氣球事件而趨於緊張。

澤倫斯基的看法與上周在參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)作證的某些美國專家觀點一致。

布魯金斯學會(Brookings Institution)資深研究員、前任白宮俄羅斯顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)作證時說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)若想現在結束俄烏戰爭，恐怕需要像中國一樣的國家幫忙推一把。

希爾說，除了美國與西方盟友之外的其他國家，必須以某種形式向普亭表態，不管是直接或私下，對普亭說明「這場戰爭再打下去對俄方無益，希望普亭趕快上談判桌」。

俄羅斯 澤倫斯基 普亭

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