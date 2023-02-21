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中國買俄國低價石油 數量創開戰新高

記者張聲肇／綜合報導
貿易數據顯示，中國自俄購油數量大增。圖為一艘油輪停靠在青島港碼頭。(路透)
貿易數據顯示，中國自俄購油數量大增。圖為一艘油輪停靠在青島港碼頭。(路透)

今年1月，俄國每天出口166萬桶原油和燃油到中國，待提煉燃油和高硫磺燃油也達每天14.2萬桶的新紀錄，俄國雖以折扣價格賣出，收入仍對侵略烏克蘭戰爭發生極大的作用。

資料情報公司Kpler指出，這是俄烏戰爭爆發以來俄國石油出口最多的一個月，超過2020年4月的歷史紀錄，同時顯示，解除「新冠清零」政策以後的中國，很快成為能源進口最大國。

彭博新聞說，雖然中國的民間煉油業者可能胃口不小，國營煉油廠擺脫開戰後怕受到歐美國家制裁的陰影，大舉進口俄國石油，也是進口破紀錄的一大動力。

俄烏戰爭改變全球能源市場結構後，中國和印度並列為俄國原油的最大進口國，俄國不得不以折扣價格賣出，否則無以吸引買主，亞洲買家自也樂見可以減緩通膨壓力的優惠價格。

Kpler說，俄國上個月出口原油和液態碳氫化合物(烴)也增為每天152萬桶，僅略低於三年前的歷史高點。

中國進口大增，顯示其經濟復甦力道加速，按理會促成全球油價上漲，國際能源署上周提高全球需求上升的預測，中國就是其中一大因素，OPEC會員國伊朗更預測，布倫特原油今年會漲破每桶100美元。

業界人士說，俄國烏拉爾地區和東西伯利亞太平洋沿岸石油出口價分別以每桶13美元和8美元的價格賣出，遠低於西非同級原油的價格。西非原油價格約等於或略低於布倫特原油價格。

中國從2022年底起，就是俄國東西伯利亞和太平洋原油的最大買主，一開始是民間業者，如今大家的眼光轉向中國石化(China Petroleum & Chemical Corp.)和中國海洋石油(CNOOC Ltd.)等國營企業。

航運業觀察家也在跟蹤從俄國西部港口如Primorsk和Novorossiysk離開的油輪，看看這些也運載烏拉爾區原油的船隻，目的地是不是六周航程外的中國。俄國遠東石油運抵中國的時間要短得多。

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