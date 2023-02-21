王毅抵莫斯科 將與普亭談俄烏和平計畫

中共外事辦主任王毅（右）20日抵莫斯科，將與俄國外長拉夫洛夫（左）會面。圖為兩人去年8月在金邊東亞峰會外長會議會晤的資料照片。（美聯社）

俄羅斯媒體20日報導，中國外交「一把手」、中共外事辦主任王毅 已抵達莫斯科；克里姆林宮發言人佩斯科夫當天向記者說，俄國 總統普亭可能和王毅晤談。

路透和俄國官媒塔斯社20日均引述俄國「工商日報」報導，王毅已抵達俄國首都莫斯科，將和俄方商談可能的俄烏戰爭和平方案。

俄國也將是王毅近日歐洲行的最後一站。據工商日報報導，王毅此行的主要目的是「提高北京在解決俄烏問題上的角色」。

針對美國國務卿布林肯公開指控北京當局正考慮向俄羅斯提供武器彈藥用於戰爭，中國外交部發言人汪文斌回應稱，美方沒有資格對中方發號施令，中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳，脅迫施壓；汪文斌並反控美國說，源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。

汪文斌在北京外交部例行記者會證實，24日烏克蘭 戰爭爆發一周年，中方將發表「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，內容將重申中方諸如各國主權和領土完整都應得到尊重、各國合理安全關切都應獲重視及「核戰爭打不得」等立場。

他指出，這份文件將重申中國國家主席習近平的主張，包括：各國主權和領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

此前，王毅於當地時間18日在德國出席慕尼黑安全會議期間，會見烏克蘭外長庫列巴時稱，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談，「我們不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化」。

汪文斌稱，中方敦促美方反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息，並稱中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。