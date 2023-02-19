亞裔掛起頭牌 ABC新劇還「連結」駱家輝

美國廣播公司(ABC)的新劇「The Company You Keep」，由韓裔女星凱薩琳．金(左)領銜主演，男星米洛文提米利亞(右)飾演她的父親一角，則是受到前華盛頓州長駱家輝的啟發。(美聯社)

亞裔過去長期在各行業面臨種族刻板印象 與偏見的阻礙；但在影劇界，有鑑於各家廣播電視聯播網不選亞裔演員 當主角的壞紀錄實在太多、加上來自有線電視和串流媒體的競爭加劇，聯播網推出的電視節目最近開始出現改變。其中，訂19日於美國廣播公司(ABC)播出的新劇「The Company You Keep」，即是其一。

這齣新劇將由韓裔女星凱薩琳．金(Catherine Haena Kim)領銜主演，而在劇中由男星米洛文提米利亞(Milo Ventimiglia)飾演她的父親角色，基本上是受到前華盛頓州 長駱家輝的啟發。

駱家輝（前）曾任華盛頓州州長，並在歐巴馬總統時期先後擔任商務部長和美國駐中國大使。(美聯社)

駱家輝喊「很棒」

駱家輝是全美首位華裔州長，後來歷任商務部長、駐北京大使。儘管他並未直接參與該劇，但駱家輝向美聯社表示，能有這樣的連結「很棒」。駱家輝同時指出，反亞裔種族主義曾經影響了其他人對他的看法，這才是問題所在。

他回憶道，2003年聯邦調查局得知他是一名白人至上主義者和反政府極端分子暗殺陰謀的目標；該極端分子當時明確表示，「亞裔不該成為華盛頓州合法州長」。

駱家輝認為，看到亞裔在銀幕上嶄露頭角，確實會對現實生活產生影響。「在各行各業看到更多亞裔很重要，即使是虛構人物亦然。因為這可能是觀眾接觸亞裔的唯一機會，即使他們扮演的角色並不是習慣看到的，」他說。

ABC的新劇「The Company You Keep」，由韓裔女星凱薩琳．金(左)掛頭牌，男星米洛文提米利亞(右)飾演她的父親。(美聯社)

倡議團體「與亞裔站在一起」( Stand with Asian Americans)共同創始人朱浩然(Justin Zhu)說，低估亞裔的行為可追溯至1800年代，當時中國勞工 主要是在美國修築鐵路，亞裔得到的報酬極低，而且一直被視為勞工而非領導者。

尼爾森公司(Nielsen Company)研究發現，三分之二的亞裔認為，電視節目中並沒有足夠的亞裔代表；逾半數受訪者說，目前對亞裔的描寫並不正確。

亞裔美國媒體聯盟(AAMA)代理執行總監劉萬銘 (Milton Liu) 表示，2019年電影「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)票房大賣後，情況看來很有希望，但目前只能說「正在緩慢改善中」。

根據AAMA最近發布的一份廣播電視聯播網多元化「成績單」，2019年有六齣至少有一名亞裔領銜主演的電視試播集被訂購，但最後只有一齣由凱爾潘(Kal Penn)主演的情景喜劇「向陽美國夢」(Sunnyside)在國家廣播公司(NBC)播出11集後喊卡。