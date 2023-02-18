參議員費特曼憂鬱症就醫 過來人肯定「選民會接納」

民主黨參議員費特曼去年在中風後很艱辛的打贏選戰，但日前再因頭痛入院檢查，17日宣布將因憂鬱症進一步治療。（路透）

賓州新科國會參議員 費特曼(John Fetterman)罹患憂鬱症，不但不諱疾忌醫，還誠實以對，公開尋求治療，他的果斷行動廣獲讚揚，尤其是政界的過來人，如羅德島州前國會眾議員 派屈克‧甘迺迪(Patrick Kennedy)。

身為甘迺迪家族重量級成員、已故參議員愛德華甘迺迪(Edward Kennedy)之子的派屈克，曾於1995年至2011年擔任國會眾議員，2006年5月在華府酒駕撞車後，坦承有心理健康及吸毒問題；他說，承認有濫用藥物和酗酒問題後，民意支持度反而增加，以更高票連任成功；不少國會同僚也私底下請他幫助解決類似問題，2010年退休後直到現在，仍樂於提供這項免費服務。

他預言，勇於面對自己健康問題的費特曼回到參院 後，選民和同僚絕對會繼續接納他，他也可以幫大家了解人腦科學的最新進展，「這是十分具有教育意義的一刻。」

美國公共衛生署長(Surgeon General of the United States)墨菲(Vivek Murphy)讚揚費特曼勇於面對心理疾病的精神，希望他的勇氣可以成為大家的楷模。

四年前在參院議場坦承自己也曾受憂鬱症之苦的民主黨籍明尼蘇達州國會參議員提娜‧史密斯(Tina Smith)說，全國各角落都有人為心理疾病所苦，他們看到連費特曼都承認病情並求醫，這是很重要的啟發。

共和黨在參院的第二號人物熊恩(John Thune，南達科他州)說，新冠疫情肆虐以後，政治人物比過去更願意討論精神疾病的問題，「大家越公開透明，就會對問題越發了解。」

現年53歲的費特曼去年5月競選期間才中風病危，心臟又動過大手術，同黨參議員墨菲(Chris Murphy，康州)深表同情，說他對費特曼認真看待健康問題的精神感到驕傲，「未來很長一段時間，他一定會是很棒的參議員，我為他加油！」

德州參議員孔寧(John Cornyn，共和黨)說，參議員的工作非常辛苦，「不能百分百跟上進度的話，會感到特別艱難困苦，所以，我祝福他一切順利。」

參院民主黨第二號人物德賓(Dick Durbin，伊利諾州)讚揚費特曼誠實以對的精神，「這是他人生一大挑戰，難以想像的挑戰。」