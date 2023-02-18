我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

參議員費特曼憂鬱症就醫 過來人肯定「選民會接納」

記者張聲肇／綜合報導
民主黨參議員費特曼去年在中風後很艱辛的打贏選戰，但日前再因頭痛入院檢查，17日宣布將因憂鬱症進一步治療。（路透）
民主黨參議員費特曼去年在中風後很艱辛的打贏選戰，但日前再因頭痛入院檢查，17日宣布將因憂鬱症進一步治療。（路透）

賓州新科國會參議員費特曼(John Fetterman)罹患憂鬱症，不但不諱疾忌醫，還誠實以對，公開尋求治療，他的果斷行動廣獲讚揚，尤其是政界的過來人，如羅德島州前國會眾議員派屈克‧甘迺迪(Patrick Kennedy)。

身為甘迺迪家族重量級成員、已故參議員愛德華甘迺迪(Edward Kennedy)之子的派屈克，曾於1995年至2011年擔任國會眾議員，2006年5月在華府酒駕撞車後，坦承有心理健康及吸毒問題；他說，承認有濫用藥物和酗酒問題後，民意支持度反而增加，以更高票連任成功；不少國會同僚也私底下請他幫助解決類似問題，2010年退休後直到現在，仍樂於提供這項免費服務。

他預言，勇於面對自己健康問題的費特曼回到參院後，選民和同僚絕對會繼續接納他，他也可以幫大家了解人腦科學的最新進展，「這是十分具有教育意義的一刻。」

美國公共衛生署長(Surgeon General of the United States)墨菲(Vivek Murphy)讚揚費特曼勇於面對心理疾病的精神，希望他的勇氣可以成為大家的楷模。

四年前在參院議場坦承自己也曾受憂鬱症之苦的民主黨籍明尼蘇達州國會參議員提娜‧史密斯(Tina Smith)說，全國各角落都有人為心理疾病所苦，他們看到連費特曼都承認病情並求醫，這是很重要的啟發。

共和黨在參院的第二號人物熊恩(John Thune，南達科他州)說，新冠疫情肆虐以後，政治人物比過去更願意討論精神疾病的問題，「大家越公開透明，就會對問題越發了解。」

現年53歲的費特曼去年5月競選期間才中風病危，心臟又動過大手術，同黨參議員墨菲(Chris Murphy，康州)深表同情，說他對費特曼認真看待健康問題的精神感到驕傲，「未來很長一段時間，他一定會是很棒的參議員，我為他加油！」

德州參議員孔寧(John Cornyn，共和黨)說，參議員的工作非常辛苦，「不能百分百跟上進度的話，會感到特別艱難困苦，所以，我祝福他一切順利。」

參院民主黨第二號人物德賓(Dick Durbin，伊利諾州)讚揚費特曼誠實以對的精神，「這是他人生一大挑戰，難以想像的挑戰。」

參議員 參院 眾議員

上一則

氣球殘骸打撈完成 不確定取得什麼情報、是否回傳中國

下一則

甘迺迪機場航廈電閘起火停電 數百航班受影響

延伸閱讀

在政壇自曝憂鬱症 50年前等於生涯結束 如今不一定

在政壇自曝憂鬱症 50年前等於生涯結束 如今不一定
罹憂鬱症 賓州民主黨參議員費特曼又住院

罹憂鬱症 賓州民主黨參議員費特曼又住院
去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院

去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院
新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷