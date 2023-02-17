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罹憂鬱症 賓州民主黨參議員費特曼又住院

編譯周芳苑／綜合16日電
去年曾中風的賓州民主黨籍聯邦參議員費特曼(John Fetterman)因罹患憂鬱症，於15日晚進醫院接受治療。(美聯社)
去年曾中風的賓州民主黨籍聯邦參議員費特曼(John Fetterman)因罹患憂鬱症，於15日晚進醫院接受治療。(美聯社)

去年競選時曾中風康復的賓州新科聯邦參議員費特曼(John Fetterman)又罹患憂鬱症，他的辦公室16日表示，費特曼15日晚主動進醫院接受治療。

費特曼的幕僚長詹特森(Adam Jentleson)發布聲明表示，經國會主治醫師莫納漢(Brian P. Monahan)的評估及推薦，費特曼自願進入華府的華特‧里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)接受治療。

該中心醫生表示，費特曼正在接受必要的護理，預計很快會恢復正常；費特曼斷斷續續經歷憂鬱症，最近幾周變得嚴重。

發言人卡爾維羅(Joe Calvello)表示，費特曼上周曾感到頭暈目眩，到喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)住院治療，13日恢復工作；醫生排除他第二次中風的可能性。

53歲的費特曼去年5月中風，當時以賓州副州長身分競選參議員， 11月期中選舉中擊敗共和黨候選人奧茲(Mehmet Oz)，民主黨得以強化參院的多數席位。

賓州兩位參議員都是民主黨籍，但也都面臨健康欠佳的困擾。另一位參議員凱西(Robert P. Casey Jr.)現年62歲，1月宣布罹患前列腺癌，14日接受手術；他說可望完全康復。

民主黨在參院的多數地位岌岌可危，任何人缺席都可能影響議程。

費特曼突然入院令參院同僚驚訝，參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)發推文表達關切；參議員德賓(Richard J. Durbin)說，費特曼持續參加民主黨午餐會並定期投票，15日還參加有關中國問題的全體參議員簡報會。

費特曼中風後使用筆記型電腦以便協助理解，他的醫生去年10月表示，費特曼有聽覺障礙。

參議員 中風 參院

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