提高債限「討價還價」共和黨人選擇有限

參院多數黨領袖舒默2日在參院記者會上，痛批共和黨提出債限談判的預算優先次序方案，完全不負責任。(Getty Images)

兩黨仍就債務上限討價還價，避免出現災難性的債務違約，但明顯共和黨 人的選擇有限。

儘管共和黨人威脅，除非民主黨人同意削減聯邦開支，否則不會提高聯邦債務上限。然而總統拜登 與共和黨籍的眾院議長麥卡錫均認為，社會安全福利保障及醫療保險 不在刪減的討論範圍之內，僅這兩項就佔聯邦支出的三分之一，另外共和黨人反對削減占15%的國防及退伍軍人計畫支出，這樣一來可以再削減的選項並不多。

今日美國報(USA Today)報導，社會安全福利保障和醫療保險是強制性支出畫，共和黨人本來就不遺餘力的支持，為低收入家庭和一些老年人提供援助，因此不會在這方動腦筋。

他們當然可以向數十個聯邦機構的預算開刀，例如國稅 局、環境保護署及教育部等，這意味著會裁員數千人，但即使由共和黨控制參眾兩院，國會一般會避免這樣做，更何況現在由民主黨控制參院。

無黨派聯邦預算監督機構「盡責聯邦預算委員會」(Committee for Responsible Federal Budget)的高級政策主任戈德溫(Marc Goldwein)說，在聯邦政府履行責任之後，共和黨人幾乎沒有事情可做的了。

戈德溫認為，即使削減預算開支，也不會在2023年省下那麼多錢，既然如此，兩黨最有可能達成一致的就是提高稅收增加收入。

有分析認為，拜登在削減聯邦開支方面，咬著社會保障及醫療保險絕不鬆口，不僅在於這個計畫受到歡迎，而且也著眼於2024年大選競逐連任。

拜登在談判中持強硬態度，更期望當共和黨人提出自己的削減開支計畫時，反映出在國民是如此不受歡迎。

拜登2020年選舉中，在威斯康星、賓州及密西根等中西部各州以微弱多數勝出，對於他在2024年再次獲勝至關重要，這些州份以藍領及50歲以上沒上過大學的女性選民為主，這類選民最關心社會保障，而拜登就是藉談判釋出維持社會保障的信息。 目前美國法定國債已達上限31兆元，而且在繼續增加，如果國會未能在6月前批准提高債限，國家就會陷入金融危機。圖為華府街頭1月的國債看板。(Gettty Images)

來源：Forbes Breaking News