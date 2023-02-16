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2020年來國債增8兆元 肇因「3大支出」愈來愈龐大

編譯潘勛／綜合15日電
目前美國法定國債已達上限31兆元，而且在繼續增加，如果國會未能在6月前批准提高債限，國家就會陷入金融危機。圖為華府街頭1月的國債看板。(Gettty Images)
目前美國法定國債已達上限31兆元，而且在繼續增加，如果國會未能在6月前批准提高債限，國家就會陷入金融危機。圖為華府街頭1月的國債看板。(Gettty Images)

2020年1月迄今，國債增逾8兆元，目前累積逾31兆元，華爾街日報(WSJ)15日表示，這麼龐大的國債令人不禁質疑：為何國家支出總是大於收入？目前究其成因，社會安全制度、聯邦醫療保險(Medicare)及國防開支為三大錢坑，另支付利息的擔子也愈來愈沉重。

國會預算辦公室(CBO)新數值指出，再不採取非常措施，7月前政府就無法給付國債本息。

聯邦政府開支超過歲入，就會導致赤字，國家靠發行債券如公債來填補窟窿；國債是過往赤字之累積，再加上為債務得付的利息。

衡量國債與國內生產毛額(GDP)的比例，讓外界得以了解當前債務相對全國經濟總量，來到怎樣的水準，憑以比較其他國家的債務對GDP比例。

不計政府內部持有的公債，只看民眾所持有，這項國債和GDP比例2020年便來到100.3%，其成因乃是斥資數兆元，以財政來因應新冠疫情，同時經濟產出劇降。

經濟下行常常雙管齊下，讓赤字擴大：一，政府花更多錢在社福計畫及穩定財政；二，經濟冷卻讓稅收減少，即便稅額不變也一樣。

自建國以來，國家大多時光以赤字在運作；獨立戰爭導致7500萬元的債務，非到1835年沒清償；上次政府歲入大於開支是在2001年。

1990年代，政府歲收的增速要大於支出，成因在增稅，而且削減軍事開支、1997年通過「預算平衡法」(Balanced Budget Act)。但2001年發生九一一事件，政府減稅又增開支，2002年預算赤字再現。

2008年金融海嘯時，政府花費約1兆8000億元財政刺激來振興景氣、穩定銀行系統。同一時間，2007到2009會計年度之間，經濟疲軟，致歲入下跌18%；政府2017年還減稅；由2007到2018年，整體債務增加一倍有餘。

政府花了近3兆6000億元來因應新冠疫情，重點放在社會安全施政及穩定財政。跟2008年金融海嘯不一樣，這次歲入在股市表現強健支持下增加，但是開支還是讓歲入增幅相形見絀。

國家削減支出的選項有限；聯邦支出名目為可以自由支配者約三分之一，其餘為強制支出，如聯邦醫療保險、社安金及醫邦醫療濟助。

國債 聯邦醫療保險 預算

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