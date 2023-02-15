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「難忘痛苦尖叫求救聲…」密州大濫射 3死5傷全是學生

特派員黃惠玲／綜合報導
在密州大校園內的紀念石碑上，被人用紅字寫上「還要犧牲多少人？」師生在憑弔罹難同學時相擁而哭。(Getty Images)
在密州大校園內的紀念石碑上，被人用紅字寫上「還要犧牲多少人？」師生在憑弔罹難同學時相擁而哭。(Getty Images)

密西根州立大學警察與公共安全部門14日表示，密州大13日發生的校園濫殺案導致三人死亡、五人重傷，兇嫌為43歲的麥克瑞(Anthony McRae)，他不是密州大員工，也與該校無任何關聯，行凶動機仍在調查；此外，密州大警局臨時局長羅茲曼(Chris Rozman)說，三名死者與仍未脫離險境的五名傷者均為密州大學生。

13日晚間在密州大柏齊大樓(Berkey Hall)上課的大二學生帕波里亞斯(Claire Papoulias)說，她跟同學在聽到有人大喊「有槍手」後，立刻趴倒在地，她描述，槍手從教室後門進來，然後就開始開槍攻擊，「我永遠不會忘記我同學們痛苦尖叫求救的聲音」。

帕波里亞斯說，一些勇敢的同學當時試圖救助被子彈打中的同學，有的同學則打開教室窗戶，為了活命，她也從窗戶逃離現場。

密州大校園裡14日瀰漫深深的哀傷氣氛，不少同學前往廣場追悼罹難的朋友。（美聯社）
密州大校園裡14日瀰漫深深的哀傷氣氛，不少同學前往廣場追悼罹難的朋友。（美聯社）

拜登總統回應密西根州立大學大規模槍擊案說，他與妻子的心與年輕受害者及其家人、東蘭辛社區與所有美國人同在，他13日晚已與密州州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)通話，並保證會提供未來所需資源。

拜登撥款2.3億禁槍暴資金

拜登也提到，14日是佛州帕克蘭高中14名學生與三位教育工作者遭槍擊喪生的五周年紀念日，「攻擊性武器與能裝載50到70發子彈的彈匣，是沒有道理(存在)的」。他說，國會必須有所作為，頒布合理的槍枝法律改革，包括要求對所有槍枝銷售進行背景調查，禁止攻擊性武器與大容量彈匣，填補背景調查漏洞，並要求安全存放槍枝。

他也宣布撥款2億3100萬做為推動禁止槍枝暴力的資金。

羅茲曼在記者會中說，感謝社區協助從校方提供的監視影片提供有利線索，執法部門接獲來電舉報，順利前往兇嫌居住地點，警方抵達時，槍手開槍自盡。他說，警方目前仍不知道槍手作案動機，麥克瑞與密州大沒有任何有關聯之處。

收治五名中槍受傷學生的E.W. Sparrow醫院醫療長馬丁(Denny Martin)說，五名傷者都仍未脫離險境，其中四人需要進行手術。

警方14日下午公布了三名死者信息，分別為密州大學生威爾娜(Alexandria Verner，20歲)、佛拉瑟爾(Brian Fraser，20歲)、安德森(Arielle Diamond Anderson，19歲)。

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

43歲的非裔男子麥克瑞前往密州大校園開槍濫殺，動機仍不明。(密州大警局)
43歲的非裔男子麥克瑞前往密州大校園開槍濫殺，動機仍不明。(密州大警局)

州長：要採取行動遏止槍擊

州長惠特默14日在記者會中表示，14日剛好是佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案五周年紀念日，當時有17名學生在校園遭槍殺。她說，回顧過去一年，超市、遊行與其他許多普通市民生活的地點都傳出槍擊案，「我們不能繼續這樣生活下去」，她表示，必須採取行動遏止槍擊事件。

柏齊大樓位於密州大校園北區，是社會科學學院、公共政策與社會研究所及社會學系的所在地。密州大警局表示，槍手在13日晚間8時18分左右，在柏齊大樓開了第一槍，隨後又到該大樓旁的學生中心(Union)開槍，警察到場後，在柏齊大樓發現兩名死者，學生中心則有一名死者。

密州大校園裡14日瀰漫深深的哀傷氣氛，不少同學前往廣場追悼罹難的朋友。（美聯社）
密州大校園裡14日瀰漫深深的哀傷氣氛，不少同學前往廣場追悼罹難的朋友。（美聯社）

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