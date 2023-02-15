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「逃跑、躲藏、對抗」密州大濫射 校方指示簡訊惹議

記者胡玉立／綜合報導
在密州大校園內的紀念石碑上，被人用紅字寫上「還要犧牲多少人？」師生在憑弔罹難同學時相擁而哭。(Getty Images)
在密州大校園內的紀念石碑上，被人用紅字寫上「還要犧牲多少人？」師生在憑弔罹難同學時相擁而哭。(Getty Images)

密西根州立大學發現槍手時，學生接獲校方簡訊指示「逃跑、躲藏、對抗」(Run, Hide, Fight)，許多人在社群媒體對此行動指示表達震驚和擔憂；但華盛頓郵報指出，這指南並非校方自創，而是國土安全部創建，由聯邦調查局等聯邦機構在全國傳授推動。

密州大簡訊寫道，「逃跑，意指若可以安全撤離危險；躲藏，意指就地掩護；對抗，意指若別無選擇就保護自己。」

許多人聞言上推特寫道：「這不正常。」「大學竟非得對學生說這種話，讓人反胃。」有人憶道：「我七歲兒子回家向我解釋『逃、藏、抗』時，我心都碎了。」有人嘆道：「真是美國實境啊」。

華郵數據指出，1999年以來美國發生了366起校園槍擊案，顯示學生和家長必須適應此嚴峻現實。聯邦政府的主要建議，與其他西方國家官方指導類似，都是建議身處槍擊案的人應盡可能試著逃離現場，或找個安全地方躲藏。

但建議指南最關鍵區別在於：與攻擊者對抗。國土安全部表示，「當槍手離得很近而你無法逃跑時，若你試圖讓他/她喪失能力，你的生存機會就會大得多。」但這是「最後手段，只在你面臨迫在眉睫的生命危險時才使用」。

政府官方網站Ready建議，與活躍槍手對峙的人應「聯同他人以臨時武器伏擊襲擊者」，並準備在必要時使用致命武力。

國安部在協助學校制定應變計畫的相關指南表示，成年人應考慮以「環境中的攻擊性力量和物品」來擾亂槍手或使其喪失能力，但絕不要求當面對抗。

美國的方法與英、法、德等國有別；2015年巴黎發生致命攻擊事件後，英國警方發布指南建議民眾在發生武裝襲擊時「逃跑、通報、躲藏」；法國和德國民眾也收到類似建議。由於其他西方國家很少發生重大槍擊事件，沒有跡象顯示該建議是專門針對兒童和學生制定。

槍擊 國土安全部 社群媒體

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