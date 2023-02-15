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密州大濫射3死者公布…她本想當兒科醫師 卻魂斷校園

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
威爾娜20歲，主修生物和人類學，密州大三年級學生，不幸遇難。 (取自臉書)
威爾娜20歲，主修生物和人類學，密州大三年級學生，不幸遇難。 (取自臉書)

密西根州立大學校園槍擊案三名死者身分14日確定，兩女一男分別就讀大三和大二；密西根州立大學社區陷入哀慟震驚之際，傳出多位學生和家長，曾經歷2012年康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案和2021年密西根州牛津高中槍擊案；有人立即打電話給家裡說「要回家」，有人錯愕地說：「閃電不會擊中兩次，對嗎？」、「不敢相信這種事會再次發生」。

三名死者經確認是：就讀生物學和人類學的大三學生威爾娜 (Alexandria Verner) 和兩名大二生，20歲的佛拉瑟爾 (Brian Fraser) 和19歲的安德森(Arielle Anderson)。

威爾娜高中就讀的克勞森公立學校 (Clawson Public Schools) 指她是「了不起的學生、運動員、領導者」，「生命中的每一天都體現仁慈善良」。佛拉瑟爾就讀商業系，曾任密州大Phi Delta Theta兄弟會Beta分會主席，兄弟會指他是「深受大家喜愛的好朋友」。安德森的家人說，甜美有禮的她，學業成績都拿A，本想成為兒科醫師。

佛拉瑟爾20歲，主修商業，是密州大二年級學生 (取自臉書)
佛拉瑟爾20歲，主修商業，是密州大二年級學生 (取自臉書)

安德森19歲，是第三位被確認的遇害者學生，她是實境秀明星Deelishis的姪女...
安德森19歲，是第三位被確認的遇害者學生，她是實境秀明星Deelishis的姪女，不幸人生在此中斷。（取材自Instagram）

多人曾經歷小學、高中槍擊

密州大槍擊案第一聲槍響後，眾多學生原地避難數小時；多位學生和家長透過社群媒體回憶指稱，這晚的遭遇，並非人生中第一次校園槍擊案。

其中，21歲大四生馬修斯(Jackie Matthews) 在TikTok講述自己11歲讀康州新城(Newtown)里德中學(Reed Intermediate School)時，隔壁珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)發生大規模槍擊案，該校曾立即封鎖。

剛把唸大一的女兒接回家的里德爾(Matthew Riddle)則說，女兒艾瑪 (Emma Grace Riddle) 是2021年11月30日密西根州東南部牛津高中(Oxford High School)槍擊案倖存者。當他13日晚接到女兒來電，想到的是：「閃電不會擊中兩次，對吧？這事發生在你身上，不會再發生了，對吧？但坦白說，那不是事實。」

安德莉亞‧佛格森(Andrea Ferguson)的女兒就讀MSU一年級，她在槍擊案中找掩護躲過一劫。她說：「我從沒想過女兒必須經歷兩次校園槍擊案，女兒的許多同學也是如此，這就好像再次經歷牛津高中槍擊案。」

珍妮佛‧曼西尼(Jennifer Mancini)的女兒也深受其害，她說女兒在案發時打電話告訴她，她聽見槍聲，讓她焦急詢問究竟發生什麼事。

馬修斯說，「無論你年紀多大，如此充滿創傷的事都極悲慘。沒人認為這會發生在他們身上，但對太多人來說，這已太熟悉了，」馬修斯說：「我只希望我們能改變一些事，沒人會經歷這種情況，一次也不會。兩次更是任何人都不該有的遭遇。」

槍擊 密西根州 兄弟會

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