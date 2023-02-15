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2023年才45天 全國104人被槍殺

編譯陳韻涵／綜合14日電

2023年才過45天，美國已有超過100人死於大規模槍擊案；拜登總統14日發表聲明說，密西根州立大學(MSU)槍擊案發生在佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中槍案五周年前夕，國人應警覺「夠了」，呼籲國會推動槍枝改革。

非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(GVA)對於大規模槍案的定義是單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手；GVA每日更新全美大規模槍擊案數據，去年共計發生647宗大規模槍案，造成762人死亡，而今年以來已發生68起大規模槍案，造成104人死亡、269人受傷；今年的趨勢若持續，將是美國大規模槍案死傷最慘重的一年。

MSU 13日晚發生槍擊事件，造成三人死亡、五人重傷，兇嫌麥克瑞(Anthony Dwayne McRae)自戕身亡。 

MSU槍擊案發生在2018年2月15日帕克蘭高中槍擊案五周年前夕，當時造成17人死亡；2008年2月14日，北伊利諾大學(NIU)槍擊案造成五名學生死亡、17人受傷，兇手自盡。

拜登發表聲明表示，「槍擊案發生在全國悼念帕克蘭高中槍擊案五周年之際，國人應該吶喊『夠了』，國會必須採取行動，這是我們欠密西根乃至全美哀傷人民的事。」

MSU槍擊案發生前15個月，16歲兇手柯朗伯利(Ethan Crumbley)在密州牛津高中逞凶造成四人遇難，密州憤怒的民主黨議員呼籲推行槍枝改革。

聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin，民主黨)憤慨表示，「時隔15個月再次回到這裡，召開另一場記者會說明學生在校遇害，令我難以置信。」

槍擊 拜登 民主黨

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