釀8死11傷 2017萬聖節恐攻穆斯林遭求處死刑

來自烏茲別克的賽普夫，2017年萬聖節駕卡車在曼哈頓蓄意撞死八名自行車騎士罪名成立，陪審團開始聽審，是否判他死刑。圖為賽普夫被捕時的資料照片。(美聯社)

2017年萬聖節恐怖攻擊被告、現年35歲的穆斯林賽波夫(Sayfullo Saipov)被控駕車衝上哈德遜河(Hudson River)河畔擁擠的單車道，造成八人死亡、11人受傷；檢方求處死刑，陪審團13日開始討論此案，而紐約州 自1963年以來，未曾執行死刑。

當年29歲的烏茲別克男子賽波夫駕車蓄意衝上曼哈頓鄰近世貿中心、史岱文森高中(Stuyvesant High School)外的單車道，造成八人死亡、11人受傷；賽波夫遭警察開槍擊傷落網，此案當時被稱作2001年九一一事件後最嚴重的恐攻。

認定賽波夫有罪的陪審團經兩周休會後，13日復會聽取其他目擊者說法，若是陪審團無法一致通過判處賽波夫死刑，這表示他將在獄中度過餘生。

助理檢察官 亞曼達‧侯勒(Amanda Houle)表示，賽波夫犯案迄今無悔意，即便關在牢裡也被視為危險人物，甚至曾暴打牢門，吶喊要對獄警割喉。

侯勒告訴陪審團，賽波夫犯案後，笑著告訴調查人員事發經過，自述大屠殺「讓他感到快樂」。

侯勒說，「他當時絲毫無悔意，證據進一步顯示他未懺悔。」

原告律師史坦(David Stern)告訴陪審團，讓賽波夫在科羅拉多州超高安全級別監獄的停車格大小牢房度過餘生。

史坦表示，「賽波夫犯下恐怖案件，無論(陪審團)如何裁決，他將付出代價。」

賽普夫的犯行造成五名阿根廷人、一名比利時女性和兩名美國人喪命。

史坦告訴陪審團，他認為死刑是他們目睹痛苦的唯一解方。

紐約州自1963年以來未曾執行死刑，但賽波夫的案件在聯邦法院審理，聯邦法院仍有死刑判例；紐約州上一次因聯邦罪名執行死刑是在1954年。

拜登總統就任後暫停執行聯邦死刑，司法部迄今未啟動任何執行死刑的程序。

賽波夫的律師表示，在政府已停止判處其他案件死刑的情況下，檢察官求處死刑屬違憲，且其他案件中的被害人數更多。