紐約亞裔開貨車撞行人 釀1傷7傷 被攔還喊「向我開槍」

警方於布碌崙紅鉤攔停貨車。(NBC截圖)

一名亞裔 男子13日上午駕駛一輛U-Haul貨車，在紐約市布魯克林(布碌崙)貝瑞吉和日落公園 的街道和人行道撞倒八人， 其中一人傷重不治、一人生命垂危，其餘六人輕重傷。紀錄顯示，該男患有精神疾病。

他曾刺傷兄弟室友

警方指，肇事者為62歲的Weng Sor，住在內華達州拉斯維加斯。法院紀錄指，2015年，他曾因持刀刺傷自己的兄弟遭判刑。等待判決期間，又因打人被起訴。2020年11月，他用刀刺傷室友。因罹患精神病，該案法官認定他沒有能力受審。妹夫Daryl Singer則指他精神分裂，「常說可能有一天會殺死自己。」

被捕嫌犯Weng Sor。(美聯社)

傷者包括一名警察

錄像顯示，13日上午11時，Weng Sor駕駛U-Haul貨車超速，先在五大道交貝瑞吉公園道(Bay Ridge Parkway)附近撞倒一名電單車騎士，接著衝上人行道，行人驚恐逃避。他接著沿貝瑞吉公園道高速往北，一共在七個地點撞傷至少八人，其中包括一名警察；四名傷者送醫，其中一人傷重不治，一人生命垂危，另兩人重傷但傷情穩定，其餘為輕傷。

警方封鎖五大道交貝瑞吉公園道現場調查。(記者胡聲橋／攝影)

警方封鎖五大道交貝瑞吉公園道現場調查。(記者胡聲橋／攝影)

初步排除恐怖襲擊

從貝瑞吉、日落公園到紅鉤(Red Hook)，該男約飆車半小時，警方最終在哥倫比亞街(Columbia Street)近漢密爾頓大道(Hamilton Avenue)處攔停貨車，逮捕駕駛人。據瞭解，警方攔車時，他曾大喊，「我不停車，向我開槍」，還說「我想去死」。警方初步排除恐怖襲擊，仍在調查犯案動機。

38歲的亞裔女子Yi Chun是八名傷者之一。她說，事發時她在貝瑞吉公園道和7大道交界處扶著電單車站在路旁。貨車闖紅燈，突然朝她衝來，她趕緊躲閃，但還是被撞到，所幸的是腿部受輕傷，下午出院，但電單車已經被撞得嚴重變形。

一名亞裔駕著租來的U-HUAL卡車，在紐約市布魯克林横衝直撞，連傷八人仍不聽制止，警車前後夾擊才把他逼停。(歐新社)

推嬰兒車行人驚魂

貝瑞吉居民Patricia Toomey告訴記者，事發時，妹妹正好推著嬰兒車在人行道經過，眼看著那輛貨車從身邊高速駛過，嚇得魂都沒了，幸運躲過一劫，不知道為什麼有人這麼瘋狂。

現場另一名50多歲目擊者說，車子撞人後，一名傷者被撞飛，落在一棵樹旁，頭部流血，渾身發抖。他和幾個路人上前幫忙報警。