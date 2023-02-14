我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

聯航班機夏威夷剛起飛 「倒栽蔥」俯衝險落海

編譯彭尚興／綜合13日電
聯合航空去年12月一架波音777客機在夏威夷起飛後，以接近倒栽蔥之姿急墜，距海面僅800呎才又拉起，所幸最後平安。（路透）
聯合航空去年12月一架波音777客機在夏威夷起飛後，以接近倒栽蔥之姿急墜，距海面僅800呎才又拉起，所幸最後平安。（路透）

一架聯合航空(United Airlines)波音777型客機，去年12月由夏威夷茂宜島飛往舊金山時，起飛不久就突然從2200呎高度，以接近倒栽蔥的姿態，急速向下俯衝，直到距離海平面不到800呎才及時改平拉回，如果再遲個五秒鐘，可能就會釀成無可挽回的災難；幸好過程中機上無人受傷。

為何沒折返？FAA調查

有線電視新聞網(CNN)13日報導，事後這架班機按照原定計畫，繼續飛越太平洋，甚至比預定時間提早了將近半小時抵達目的地舊金山國際機場。機組人員隨後主動通報了這起事件，聯邦航空管理局(FAA)目前正在調查詳細經過，以及這架航班當時為何沒有立即折返茂宜島；聯合航空則已加強訓練飛行員面對類似情況的處置能力。

這起有驚無險的事件發生將近一個月後，航空業內雜誌「氣流」(Air Current)12日首先披露了整起經過。聯合航空1722班機12月18日下午2時49分從茂宜島卡胡路伊(Kajului)機場起飛，當時茂宜島正遭受暴風雨襲擊，但天候仍符合起飛標準。一分多鐘之後，原本處於正常爬升狀態的飛機，卻突然機鼻朝下，從2200呎高度疾速俯衝，45秒之內下降了1425呎，一直到775呎才改平。航空專家表示，當時機上乘客承受了相當於自身體重2.7倍的重力加速度。

45秒墜逾千呎 乘客尖叫

羅德·威廉斯(Rod Williams II)是這班飛機上300多名乘客之一。當時他和妻子及兩名女兒和一個兒子剛結束夏威夷假期，正準備返回俄亥俄的家。「當飛機開始向下俯衝的時候，機上傳出尖叫聲，」這位40歲的父親表示，「你不知道發生了什麼事，但可以確定情況絕對不正常。」

威廉斯和妻子坐在機艙中間排座位的兩側，中間夾著三個孩子。他當時根本來不及說話，只是隔著三個座位和妻子互相對看了一眼。「後來我問她，她當時也跟我一樣內心默默在祈禱，祈禱奇蹟出現，因為我們都以為這次躲不掉了。」

威廉斯也感謝聯航機師「神奇」的飛行技巧，努力拉回飛機。「你看過這類事件的相關報導，但當你親身經歷過之後，」威廉斯說，「我很感激現在還能夠在這裡。」

就在同一天，夏威夷航空(Hawaiian Airlines)一架由鳳凰城飛往茂宜島的班機，也在茂宜島附近遭遇亂流，造成機上25人受傷，其中六人傷勢嚴重。這起事件引起了媒體的廣泛注意及報導，以致聯航在同一個空域的空中驚魂記，直到最近才曝光。

威廉 夏威夷 舊金山

上一則

氣候變遷加劇天災 全美去年340萬人流離失所

下一則

密州大校園槍擊3死5傷 目擊者：槍手是矮個非裔男

延伸閱讀

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海
「我有心臟病」非裔遭警三度電擊亡 家屬控歧視 涉案警停職

「我有心臟病」非裔遭警三度電擊亡 家屬控歧視 涉案警停職
NBA／綠衫軍力壓灰熊 近7戰奪6勝

NBA／綠衫軍力壓灰熊 近7戰奪6勝
NBA／不捨布里吉斯、強森離開太陽 艾頓：哭了很久

NBA／不捨布里吉斯、強森離開太陽 艾頓：哭了很久

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
白宮表示，國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪中行程。(美聯社)

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

2023-02-06 15:43
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗