我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

WSJ：華府及周圍各州裁員率最少 皆下跌逾7成

編譯潘勛／綜合12日電
首都華府附近四個州的工作機會很多，失業率最低。圖為在馬里蘭州貝賽斯達工作的建築工人。(Getty Images)
首都華府附近四個州的工作機會很多，失業率最低。圖為在馬里蘭州貝賽斯達工作的建築工人。(Getty Images)

勞動力供應短絀，許多雇主過去一年變得愈來愈不願裁員，在公家機構林立的華府周圍各州尤其如此，例如在維吉尼亞州、馬里蘭州及華府，失業福利申請件數下跌逾七成。

華爾街日報(WSJ)報導，失業福利新申請案可充當裁員的代替指標，依分析勞工部數據可知，2022年在維吉尼亞州裁員相形2021年減少85%，為全國各州減幅之最；同一時期，華府、馬里蘭及鄰近的德拉瓦州，都發現首次請領失業福利減逾七成。

全國來看，首次失業福利申請下跌約53%，與2022年下跌的失業率及紮實的就業成長相吻合。

鄰近華府各州裁員數大量減少，顯示這個地區在2022年經濟加速復甦，這些地方雇員最多的老闆，例如聯邦政府及相關承包商，是就業穩定的柱石。

本地區勞工教育程度高，雇主顯然不願裁員；這些高薪工作，再加上遊客返回，讓餐廳、飯店等服務業也在聘雇人員。

馬里蘭州陶森大學(Towson University)經濟學者伊蘭尼(Daraius Irani)表示，本區產業仰賴專業、技術服務業及聯邦政府極重，因此跟其他州、與供應鏈或高科技產業相關甚深的地區大不相同。

全國來看，雖然某些大型公司如高盛、亞馬遜及聯邦快遞今年宣布裁員，但就業市場依然強勁。1月失業率下降到3.4%，是53年來最低；今年迄今，申請失業福利的件數一路走低，快要摜破2019年疫情發作前的水準，而當時就業市場很暢旺。

伊蘭尼指出，由維吉尼亞到馬里蘭州的本地區，以華府都會區為最大人口中心，居民教育程度較高，白領工作也更容易找到，如此讓被裁員工要找到其他工作，不必申請失業保險金，要容易得多。

聯邦數據指出，維吉尼亞、馬里蘭及華府成年居民的占比近些年要高於全國平均值。在華府，年紀在24歲以上、至少擁有學士文憑的人為63%，在馬里蘭及維吉尼亞，這個數值在40%以上，相形下全國平均值為35%。

諮詢機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)經濟學者芭芭拉‧丹漢(Barbara Denham)表示，過去幾年要雇人很難，尤其是旅遊業及地方政府，都對雇主決定留下員工有很深影響。

裁員 華府 維吉尼亞州

上一則

簽證申請大量積案 移民與難民增加也難解缺工問題

下一則

誰的氣球打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

延伸閱讀

高盛CEO：去年Q2就應該裁員 就不用讓這麼多人走

高盛CEO：去年Q2就應該裁員 就不用讓這麼多人走
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
科技業大裁員 國安局搶著要 「擬招募3000名」

科技業大裁員 國安局搶著要 「擬招募3000名」
科技業大裁員 國安局攬才擬募3000人 3萬人「有興趣」

科技業大裁員 國安局攬才擬募3000人 3萬人「有興趣」

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
馬斯克在推特用動畫片「天外奇蹟」（Up）的圖來嘲諷中國氣球事件。（取材自推特）

美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷

2023-02-05 21:24
白宮表示，國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪中行程。(美聯社)

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

2023-02-06 15:43
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因