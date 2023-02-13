WSJ：華府及周圍各州裁員率最少 皆下跌逾7成

首都華府附近四個州的工作機會很多，失業率最低。圖為在馬里蘭州貝賽斯達工作的建築工人。(Getty Images)

勞動力供應短絀，許多雇主過去一年變得愈來愈不願裁員 ，在公家機構林立的華府 周圍各州尤其如此，例如在維吉尼亞州 、馬里蘭州及華府，失業福利申請件數下跌逾七成。

華爾街日報(WSJ)報導，失業福利新申請案可充當裁員的代替指標，依分析勞工部數據可知，2022年在維吉尼亞州裁員相形2021年減少85%，為全國各州減幅之最；同一時期，華府、馬里蘭及鄰近的德拉瓦州，都發現首次請領失業福利減逾七成。

全國來看，首次失業福利申請下跌約53%，與2022年下跌的失業率及紮實的就業成長相吻合。

鄰近華府各州裁員數大量減少，顯示這個地區在2022年經濟加速復甦，這些地方雇員最多的老闆，例如聯邦政府及相關承包商，是就業穩定的柱石。

本地區勞工教育程度高，雇主顯然不願裁員；這些高薪工作，再加上遊客返回，讓餐廳、飯店等服務業也在聘雇人員。

馬里蘭州陶森大學(Towson University)經濟學者伊蘭尼(Daraius Irani)表示，本區產業仰賴專業、技術服務業及聯邦政府極重，因此跟其他州、與供應鏈或高科技產業相關甚深的地區大不相同。

全國來看，雖然某些大型公司如高盛、亞馬遜及聯邦快遞今年宣布裁員，但就業市場依然強勁。1月失業率下降到3.4%，是53年來最低；今年迄今，申請失業福利的件數一路走低，快要摜破2019年疫情發作前的水準，而當時就業市場很暢旺。

伊蘭尼指出，由維吉尼亞到馬里蘭州的本地區，以華府都會區為最大人口中心，居民教育程度較高，白領工作也更容易找到，如此讓被裁員工要找到其他工作，不必申請失業保險金，要容易得多。

聯邦數據指出，維吉尼亞、馬里蘭及華府成年居民的占比近些年要高於全國平均值。在華府，年紀在24歲以上、至少擁有學士文憑的人為63%，在馬里蘭及維吉尼亞，這個數值在40%以上，相形下全國平均值為35%。

諮詢機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)經濟學者芭芭拉‧丹漢(Barbara Denham)表示，過去幾年要雇人很難，尤其是旅遊業及地方政府，都對雇主決定留下員工有很深影響。