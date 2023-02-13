就業市場活躍 1月增逾51.7萬職缺 達經濟學者預期3倍

雖然通膨率高，利率高，但就業市場依舊強勁，各地都在招工。(美聯社)

儘管利率上升、通膨上漲，對經濟衰退的擔憂揮之不去，就業 市場仍相當活躍，過去三個月全美新增110萬個工作機會，1月的招聘人數增加。

補人力 抵銷科技業裁員

推動就業市場的是規模巨大但經常被忽視的產業，隨著進入疫情 後復甦的最後階段，餐廳、醫院、療養院、育兒中心等行業終於增補人力，這些行業新增的工作機會足以抵銷亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等科技公司近期的大規模裁員。

醫療照護、教育、休閒、餐旅及乾洗、汽車修理等服務業的雇主在所有私營企業的就業市場占比約為36%，過去六個月，這些服務業新增119萬個工作機會，占同期所有私營部門工作成長的63%，高於一年半前的47%。相較之下，偏重科技的資訊產業連續兩個月裁減工作，只占私營部門就業的2%。

服務業 招募人手變容易

現在隨著疫情的影響衰減，服務業雇主表示招募人手變得更容易。光是在1月，餐廳和酒吧就增加了9萬9000個工作(季節性調整數據)，醫療照護產業增加5萬8000，零售業增加3萬。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)經濟學者費里克(Robert Frick)表示，疫情促使的失業復甦可能在今年持續推動就業成長，他點名醫療照護、療養院、育兒中心等行業，「這些行業絕對必須招募人力。」

失業率 達53年來新低點

1月的就業報告顯示雇主新增51萬7000個工作機會，幾乎是經濟學者預期的三倍，失業率降至3.4%，達到53年來的最低點，表現超乎預期的報告促使一些預測員重新評估，高盛集團(Goldman Sachs)經濟學者考量到繁榮的就業市場，將美國未來一年陷入衰退的可能性從35%降至25%。

最新的勞動力數據與就業市場一致，在疫情中斷後恢復平衡，而非陷入嚴重衰退，薪資成長放緩但仍強勁，工資較低的服務業時薪成長速度快於私人部門的平均水平；除了少數行業外，裁員數保持歷史低位。