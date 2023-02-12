5千萬人下注超級盃 今年賭金160億元 去年的2倍

12日登場的超級盃預計多達5000萬國人下注賭球，創下新高，約相當於五分之一的成年人將下注160億元，是去年的兩倍。(美聯社)

體育博彩市場在過去三年成長十倍，2022年可能已達70億元價值，根據美國博彩業協會(American Gaming Association)調查，本周末超級盃 預計多達5000萬國人下注，創下新高，約相當於五分之一的成年人將下注160億元，是去年的兩倍；現今國內大半地區可以合法從事體育博彩活動，產業風氣盛行，成癮專家擔憂將導致堪比類鴉片藥物危機的後果。

五年前在全美大部分地區，現場直播賽事博彩還屬於非法活動，直到2018年最高法院的一項裁決撤銷禁令，為博彩產業帶來改變，如今國內33州及華盛頓特區均可合法下賭注。

自從最高法院推翻禁止在拉斯維加斯以外大部分地區的商業體育博彩禁令後，合法博彩業迅速擴張。

12日登場的超級盃預計多達5000萬國人下注賭球，創下新高，約相當於五分之一的成年人將下注160億元，是去年的兩倍。(美聯社)

2021年博彩業在570億的投注中獲得43億元的收入，2022年前11個月，國人在體育博彩領域投注830億元，博彩公司獲得66億元收入，是2018年體育博彩產業收益的15倍。

根據調查，參與體育博彩主要為男性，大部分不滿45歲，其中有些賭客很富有，但羅格斯大學的調查發現半數的賭客年收入不到5萬。

華盛頓郵報與馬里蘭大學(University of Maryland)的調查發現，2022年66%的國人支持合法體育博彩，2017年該數據為55%。

羅格斯大學(Rutgers University)賭博研究中心主任莉亞·諾爾(Lia Nower)懷疑大多數國人對賭博的弊病仍抱持輕鬆的想法，如同以前的社會不忌菸酒，直到政府、媒體公開數據前，大多數國人也曾忽視類鴉片藥物濫用致死的危機。

研究顯示，隨著時間飛逝，體育博彩成癮將導致破產 、家暴 、憂鬱、焦慮及自殺的比率上升。

聯邦政府積極管制酒精、菸草及毒品，相較之下，體育博彩缺乏聯邦管制，諾爾指這是最大的問題。

體育博彩的監督大多由各州負責，紐約時報2022年的調查指出，允許合法體育博彩的州並不中立，「他們對博彩徵稅，人民賭越多，政府就獲得越多，一個結果就是，州政府在許多方面給博彩公司空間」。