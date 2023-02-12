團結就是力量…陸戰隊友「捐腎」獲邀觀賞超級盃

超級盃12日將在亞利桑納舉行。（路透）

兩名前陸戰隊員，一位捐腎，一位接受，這對深愛美式足球 賽的「生死隊友」受到堪薩斯酋長隊和費城 老鷹隊總經理的邀請，將同席觀賞超級盃 。

2019年，老鷹隊球迷威爾許(Billy Welsh)被診斷出患有多囊性腎病(polycystic kidney )，20多年前在軍中認識他的酋長隊球迷格拉德維爾(John Gladwell)得知後，立即表示願意捐腎，經檢查99%相合，兩年前飛到費城，經過10小時的手術，移植完成。

8日他們兩人接受電視NBC「今日」節目訪問，威爾許說，他重獲新生，大恩無言，「約翰‧格拉德維爾是我的英雄」。

兩人離開軍隊後靠社媒保持聯絡。格拉德維爾說，他毫不猶豫願意捐出一顆腎臟給威爾許，因為他的兒子「不過比我孫子大一點。」「我不願讓他兒子變成沒爹的孩子。」

替他們張羅全部旅費的老鷹隊總經理史莫倫斯基(Don Smolenski )和酋長隊總經理多諾凡(Mark Donovan)說，這兩人的故事，象徵陸戰隊和全國足球聯盟標榜的「團結就是力量」的精神。

兩位總經理4日跟兩人視訊通話，告訴他們已安排10日把他們送到亞利桑納，安頓到旅館裡面，讓他們並肩出席超級盃開賽盛典。

史莫倫斯基接受費城詢問報訪問時表示，有機會讓這兩位前陸戰隊員、美式足球愛好者並肩欣賞體育界最大的賽事，是「很讓人感到謙遜、滿足的事。」

威爾許說，他當初獲知這項安排時，激動得講不出話來。

格拉德維爾說，上周日早上超級盃主辦單位打電話給他時，他以為接到垃圾電話。「他們說，您(受邀)『要到超級盃』(當貴賓)了，」滿臉驚愕的捐腎人說，「啥？我被邀？」