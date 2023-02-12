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吉兒拜登是超級盃球迷 趕赴亞利桑納為老鷹隊加油

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人吉兒．拜登12日將赴亞利桑納州觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，現場為費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)助威。(Getty Images)
第一夫人吉兒．拜登12日將赴亞利桑納州觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，現場為費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)助威。(Getty Images)

多年來，美國第一夫人參與體育運動的方式不一而足，但現任第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden) 對家鄉費城球隊毫不掩飾地公開支持，熱情堪稱罕見。11日白宮晚宴一結束，她就將趕赴亞利桑納州參加12日職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，現場為費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)吶喊打氣。

吉兒發言人瓦迪維亞(Vanessa Valdivia)說：「第一夫人以身為費城女孩(Philly girl)和忠實球迷自豪，她很高興能在超級盃為家鄉球隊加油助威。」事實上，1月29日老鷹隊贏得國家美式足球聯會(National Football Conference，NFC)冠軍時，吉兒和16歲孫子亨特(Hunter)就在費城體育場共享喜悅。12日超級盃兩人也連袂同行。

通常，國家級政治人物避免在體育賽事偏袒任一方，但吉兒不但會在公共場合穿老鷹隊或職棒費城人隊(Phillies)服裝，還不時推文發出她在政府飛機內看球的照片。上周吉兒訪問加州時，有人聽到她向兩個女孩提到超級盃說：「我要去，我會在比賽中向你們揮手！」

第一夫人吉兒．拜登12日將赴亞利桑納州觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，現場...
第一夫人吉兒．拜登12日將赴亞利桑納州觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，現場為費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)助威。(路透)

根據國家第一夫人圖書館資料，第一夫人參與體育運動由來已久，尤以棒球運動最多。格蕾絲·柯立芝 (Grace Coolidge) 比柯立芝總統 (Calvin Coolidge) 更喜歡棒球；1924年她隨總統出席紐約巨人隊(New York Giants)和華盛頓參議員隊(Washington Senators)對決的世界職棒大賽。貝絲·杜魯門 (Bess Truman) 與杜魯門總統 (Harry Truman) 曾參加華盛頓參議員隊賽事揭幕，也會自己或與女兒和朋友一起去看球。

帕特·尼克森 (Pat Nixon) 1971年成為首位為職棒大聯盟開球的第一夫人。南希·雷根(Nancy Reagan)1988年為職棒世界大賽開球並宣傳「拒絕毒品」(Just Say No)計畫。1989年芭芭拉·布希 (Barbara Bush)是首位為德州遊騎兵隊(Texas Rangers)開球的第一夫人。

1994年喜萊莉．柯林頓 (Hillary Clinton)在瑞格利球場 (Wrigley Field)為家鄉球隊芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)開球；但多年後她競選紐約州聯邦參議員席位，轉而支持洋基隊(Yankees)。

2009年米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)和當時第二夫人吉兒聯合現身洋基體育場參加世界職棒大賽。2010年，米雪兒．歐巴馬在巴爾的摩金鶯隊(Orioles)開球。

基於安全考量，過去從未有現任總統出席過超級盃。拜登總統12日會留在白宮。不過，拜登常開玩笑說，出於必要，他也是費城體育迷，「不然我得一個人睡覺」。

費城 超級盃 吉兒·拜登

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