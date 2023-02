相隔7年回歸 蕾哈娜將登超級盃中場秀舞台

歌壇天后蕾哈娜(Rihanna)將在本周末超級盃中場秀演出,她9日在記者會上表示會全心全力投入超級盃表演。(路透)

歌壇天后蕾哈娜(Rihanna)將在本周末超級盃 中場秀演出,這是她時隔七年首度回歸舞台;她表示,決定表演曲目是最大的挑戰,很難在13分鐘內濃縮出道多年來的作品。

去年5月與饒舌歌手男友A$AP Rocky生下一子的蕾哈娜透露,在產後三個月接到演出邀請讓她相當猶豫,心想「我現在應該做出如此重大的決定嗎?我可能會後悔。」

但她轉念一想,「當你初為人母,你會感覺自己好像可以面對這個世界的挑戰,可以做到任何事,超級盃是世界最大的舞台之一,儘管那很嚇人,因為我已經七年沒有站上舞台了,但這一切的挑戰令人振奮。」

身為九座葛萊美獎得主,蕾哈娜有14首告示牌(Billboard)百大熱門榜冠軍單曲,包括「We Found Love」、「Work」、「Umbrella」、「Disturbia」等名曲。

曾在超級盃中場秀登台演出的巨星包括麥可傑克森(Michael Jackson)、瑪丹娜(Madonna)、碧昂絲 (Beyoncé)、酷玩樂團(Coldplay)、U2樂團、女神卡卡(Lady Gaga)等,去年的表演嘉賓為Dr. Dre、史努比狗狗(Snoop Dogg)、阿姆(Eminem)、瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)等饒舌巨星。

蕾哈娜曾拒絕2019年的超級盃演出,以聲援前舊金山49人四分衛卡普尼克(Colin Kaepernick);2016年卡普尼克為抗議警察 暴力執法與種族不公,在開場演唱國歌時單膝下跪,此舉掀起廣大批評聲浪,導致他丟了合約,沒有球隊敢簽他,為了支持卡普尼克,蕾哈娜拒絕NFL的邀請。

除了蕾哈娜帶來的中場秀,本屆超級盃將由鄉村歌手克里斯特普爾頓(Chris Stapleton)獻唱國歌,R&B傳奇歌手Babyface演唱「America the Beautiful」一曲,演員歌手雪莉李勞夫(Sheryl Lee Ralph)表演「Lift Every Voice and Sing」。