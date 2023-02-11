超級盃罕見 例行賽戰績最強球隊廝殺

一年一度的超級盃比賽將於12日晚在亞利桑納州格林德爾舉行。(路透)

今年的職業美式足球聯盟(NFL )超級盃 ，罕見出現例行賽最強兩支球隊對決局面—費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)和堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)是NFL例行賽各自拿下14場勝績的最佳球隊；自1970年兩聯會合併以來，總共只有六次是由例行賽最佳戰績球隊爭奪超級盃。

上次發生這種狀況是在2013賽季後；而那一回，同樣拿到13場勝績的西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)以43-8大敗丹佛野馬隊(Denver Broncos)。

超級盃對決比數懸殊狀況堪稱典型，前五回超級盃雙強對決的平均勝差為21分。超級盃比數最接近的一回是1991賽季之後，由華盛頓司令隊(Washington Commanders)以37-24戰勝水牛城比爾隊(Buffalo Bills)。其他比數較接近的超級盃賽事為1977賽季後，達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)以27-10擊敗丹佛野馬隊(Denver Broncos)；以及1976年奧克蘭隊以32-14擊敗明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)。

今年是自1975年開始依例行賽戰績編列種子順位後，兩聯會最佳戰績球隊第15次雙雙打入超級盃。上次是2017賽季之後，老鷹隊以41-33擊敗新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)；那也是老鷹隊首度拿下超級盃冠軍。

今年也是超級盃球隊第三次在例行賽中至少擁有14場勝績。酋長隊和老鷹隊一直主控整個季後賽 ，兩支球隊都沒有在季後賽中落後。過去只有三次出現這樣的超級盃對決局勢，分別發生在2004年賽季(愛國者隊對陣老鷹隊)、1991年賽季(比爾隊對陣華盛頓隊)和1966年賽季(綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)對陣酋長隊)。