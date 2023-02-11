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超級盃罕見 例行賽戰績最強球隊廝殺

記者胡玉立／綜合報導
一年一度的超級盃比賽將於12日晚在亞利桑納州格林德爾舉行。(路透)
一年一度的超級盃比賽將於12日晚在亞利桑納州格林德爾舉行。(路透)

今年的職業美式足球聯盟(NFL)超級盃，罕見出現例行賽最強兩支球隊對決局面—費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)和堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)是NFL例行賽各自拿下14場勝績的最佳球隊；自1970年兩聯會合併以來，總共只有六次是由例行賽最佳戰績球隊爭奪超級盃。

上次發生這種狀況是在2013賽季後；而那一回，同樣拿到13場勝績的西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)以43-8大敗丹佛野馬隊(Denver Broncos)。

超級盃對決比數懸殊狀況堪稱典型，前五回超級盃雙強對決的平均勝差為21分。超級盃比數最接近的一回是1991賽季之後，由華盛頓司令隊(Washington Commanders)以37-24戰勝水牛城比爾隊(Buffalo Bills)。其他比數較接近的超級盃賽事為1977賽季後，達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)以27-10擊敗丹佛野馬隊(Denver Broncos)；以及1976年奧克蘭隊以32-14擊敗明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)。

今年是自1975年開始依例行賽戰績編列種子順位後，兩聯會最佳戰績球隊第15次雙雙打入超級盃。上次是2017賽季之後，老鷹隊以41-33擊敗新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)；那也是老鷹隊首度拿下超級盃冠軍。

今年也是超級盃球隊第三次在例行賽中至少擁有14場勝績。酋長隊和老鷹隊一直主控整個季後賽，兩支球隊都沒有在季後賽中落後。過去只有三次出現這樣的超級盃對決局勢，分別發生在2004年賽季(愛國者隊對陣老鷹隊)、1991年賽季(比爾隊對陣華盛頓隊)和1966年賽季(綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)對陣酋長隊)。

此外，今年率隊打入超級盃的酋長隊四分衛馬霍姆斯 (Patrick Mahomes) 在例行賽期間總傳球碼數5250碼，排名第一。不過，之前曾有另外五位四分衛帶著例行賽總傳球碼第一遠的紀錄打入超級盃，他們那年都沒有奪下冠軍。

今年的超級盃，將由最強的兩支球隊─費城老鷹隊和堪薩斯城酋長隊對決。圖為費城老鷹隊...
今年的超級盃，將由最強的兩支球隊─費城老鷹隊和堪薩斯城酋長隊對決。圖為費城老鷹隊在賽前練兵。(Getty Images)
今年的超級盃，將由最強的兩支球隊─費城老鷹隊和堪薩斯城酋長隊對決。圖為堪薩斯城酋...
今年的超級盃，將由最強的兩支球隊─費城老鷹隊和堪薩斯城酋長隊對決。圖為堪薩斯城酋長隊在賽前加強體能訓練。(Getty Images)

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