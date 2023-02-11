與福斯有矛盾…拜登超級盃賽前專訪幾經波折終敲定

白宮 與福斯新聞集團(Fox Corporation)幾經波折後，10日終於敲定，由福斯集團旗下串流平台「福斯魂」(Fox Soul)在體壇盛事美式足球(NFL)超級盃 (Super Bowl)賽事轉播前專訪拜登 ，延續近20年的傳統；球賽當天，拜登將在家吃冰淇淋觀賞超級盃轉播，而第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)則將帶孫子到場觀賽。

多年來，總統會在超級盃開賽前接受專訪，但拜登與福斯新聞有矛盾，因福斯新聞的黃金時段節目主播與評論員經常批評拜登及其政策。

經過波折與協商，白宮與福斯新聞集團終於達成共識，由該集團旗下較不知名的串流平台「福斯魂」專訪拜登。

福斯新聞集團在聲明中表示，「白宮9日接洽福斯魂後，一度出現混亂狀況；福斯魂期待於12日超級盃前專訪總統。」

娛樂周刊「綜藝」(Variety)報導，「福斯魂」的主要受眾是非裔客群。

福斯魂節目「與女王共飲雞尾酒」(Cocktails with Queens)主持人薇薇卡‧福克斯(Vivica A Fox)，以及FS1體育評論員希爾(Mike Hill)將負責專訪拜登，兩人已於10日從洛杉磯動身前往華府。

超級盃賽前專訪總統是2009年以來的傳統，前總統歐巴馬在兩屆任期內都有參與，前總統川普2018年則拒絕接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)訪問；拜登總統就職以來，則曾接受NBC資深主播霍特(Lester Holt)和諾拉‧歐唐納(Norah O'Donnell)的賽前專訪。

超級盃12日開打，由堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)與費城老鷹(Philadelphia Eagles)爭奪冠軍；吉兒是費城老鷹隊球迷，她將帶孫子到場觀賽。

拜登9日接受西語廣播公司Noticias Telemundo專訪時表示，他將在家看超級盃轉播，配「冰淇淋和巧克力碎片」。