超級盃廣告卡位戰 耶穌現蹤 卻不見虛擬貨幣

在超高收視率的哄抬下，儘管超級盃球賽每檔30秒的電視廣告時段開價700萬元，廠商還是趨之若鶩。(Getty Images)

超級盃 不僅是全國美式足球 聯盟(NFL)的球季總決賽，也是廣告業一年一度的大對決，因為超級盃的電視轉播每年都會吸引大約1億觀眾守在螢光幕前，是北美洲收看人數最多的電視節目；相較之下，去年在電視上收看拜登總統第一次國情咨文演說的觀眾只有3800萬人。

在超高收視率的哄抬下，儘管超級盃球賽每檔30秒的電視廣告時段開價700萬元，廠商還是趨之若鶩，而且廣告商早在賽前數周就不斷透過YouTube等網路平台或媒體，播出廣告影片部分片段及幕後花絮，以創造話題，獲得最大效益。

一如往年，超級盃廣告網羅了當紅運動明星和好萊塢名人，星光熠熠。今年觀眾將會看到熱門影集「絕命毒師」(Breaking Bad)的師徒檔克蘭斯頓(Bryan Cranston)和保羅(Aaron Paul)大磕Pop Corners玉米片；「火爆浪子」約翰·屈伏塔(John Travolta)改編當年電影主題曲，要他的哥們「多告訴我一些」(Tell Me More)關於電信商T-Mobile的網路服務；傻白甜安娜·法利斯(Anna Faris)扮演伊甸園裡的夏娃，賣萌又賣墨西哥酪梨。

啤酒廣告向來是超級盃的主力贊助商，每屆至少有七、八檔。今年播出的廣告包括了漫威英雄蟻人(Ant-Man)保羅·魯德(Paul Rudd)為海尼根(Heineken)代言；新一代「捍衛戰士」(TOP GUN: MAVERICK)麥爾斯·泰勒(Miles Teller)和嬌妻克萊·斯佩里(Keleigh Sperry Teller)一邊喝著百威淡啤(Bud Light)，一邊愜意搖擺。

另外，退役網球女將小威廉斯(Serena Williams)改打小白球，和美式足球達拉斯牛仔隊前四分衛羅莫(Tony Romo)、女足球員艾麗克絲·摩根(Alex Morgan)及世界輕中量級拳王阿瓦雷茲(Canelo Alvarez)同享Michelob Ultra特級淡啤酒。

從汽水到汽車，超級盃推薦商品無所不包，但今年受FTX破產事件的影響，唯獨不見虛擬貨幣 廣告，反倒是多了幾檔宣傳信仰的影片。

密西根州大湍市(Grand Rapids)的「避風港」(Haven)的創意行銷公司耗資2000萬元，分別在球賽上半場和下半場購置了30秒及60秒的時段，播放標題為「祂懂你們」的宗教性質短片，希望民眾重新認識耶穌基督，學習祂的博愛和寬容精神。