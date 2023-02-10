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連跌4周後 30年房貸利率微升到6.12% 去年同期3.69%

編譯陳韻涵／綜合9日電
紐約長島這戶房子已出售，30年房貸利率連跌四周後，從上周的6.09%升至本周的6.12%，去年同期則為3.69%。（美聯社）
紐約長島這戶房子已出售，30年房貸利率連跌四周後，從上周的6.09%升至本周的6.12%，去年同期則為3.69%。（美聯社）

30年期房貸利率連續四周下跌後，本周來到6.12%，相比去年同期為3.69%，而15年期房貸利率本周為5.25%，同比一年前僅2.93%。

30年期房貸利率連續下跌，浮現吸引購屋者在春季下手的跡象；至於15年期房貸利率，本周升至5.25%，上周為5.14%，一年前為2.93%。

住房金融機構「房地美」(Freddie Mac)9日表示，30年房貸利率從上周的6.09%升至本周的6.12%，同比去年同期則為3.69%。

30年期房貸利率去年秋季達到20年新高的7.08%，聯邦準備理事會(Fed)持續升息以冷卻經濟並試圖緩和40年新高的通膨。

聯準會1日宣布指標利率升息一碼，這是過去一年內第八度升息；聯準會的策略也推高央行政策基準利率，使其從4.5%升至4.75%，達到15年來新高水準。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)1日表示，通膨趨緩跡象令人欣慰，但通膨還是過熱，接下來可能會再升息兩次。

升息影響企業與家庭的借貸利率，而30年房貸利率通常追蹤貸方作為放款定價指南的10年期公債殖利率走勢。

投資者對未來通膨的預期、全球對美國國庫證券的需求，以及聯準會的利率政策，都會影響房貸成本。

去年房貸利率大漲重創房市，成屋銷售連續11個月下跌，落到十多年來新低水準，而房貸利率增加也會加重已購屋者的月繳負擔。

全國房地產經紀協會(NAR)本月初表示，去年成屋銷售共503萬棟，比2021年減少17.8%；那也是2014年來最疲軟的房市銷售狀況，且是2008年以來最大年度跌幅，且2000年代晚期適逢房市危機。

殖利率 升息 聯準會

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