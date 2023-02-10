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華人客戶多 生鮮購物網Weee! 110萬用戶數據洩漏

記者何卓賢／綜合報導
線上生鮮和食品訂購超市Weee! 爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)
線上生鮮和食品訂購超市Weee! 爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

在美華人愛用的網上生鮮和食品訂購超市平台「Weee!」8日爆出大規模的數據洩漏，估計影響其110萬名用戶。

據Bleepingcomputer網站報導，一名自稱「IntelBroker」的駭客在數據洩密論壇Breached表示，自己已經取得Weee! 的用戶數據，隸屬Sayweee這個數據庫的個資已開放網民下載使用，其中包括Weee! 用戶的全名、電郵、電話號碼、使用設備類型、訂單等信息。

Weee! 7日證實數據被洩漏的消息，並在官網上發出聲明澄清，被洩漏的信息裡面並不包含用戶的銀行帳號等支付信息；Weee! 表示，2021年7月12日到2022年7月12日之間的訂單資料外洩，包括客戶名字、地址、電郵、電話號碼、訂單號等資料；Weee! 表示，將會個別通知受到數據洩漏影響的客戶。

儘管該駭客在論壇上聲稱自己取得了1100萬用戶數據，但據報導，數據洩漏服務公司 Have I Been Pwned 表示，洩漏的資料數據只包括110萬個不同用戶的電郵地址，所謂的1100萬可能只是重複下單的電郵。

Weee! 宣稱該公司其北美華裔以及西語裔最愛用的線上超市，通過其在全美分布的集散中心向48個州送貨。

駭客 華人 華裔

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