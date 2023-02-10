從可樂到肥皂…銷售量雖降 廠商也不願降價

百事可樂等產品持績漲價，以因應更高的成本。（路透）

從可樂到肥皂，各大生產商如百事公司(PepsiCo)、聯合利華(Unilever)等持續大幅抬升產品價格，以因應更高的成本，而消費者持續支出，近幾個月僅小幅削減花費；業者表示，物價將持續上升，或至少維持在高價位。

百事公司9日報告第四季價格比前一年上漲16%，該公司旗下的罐裝汽水「激浪」(Mountain Dew)及玉米片「多力多滋」(Doritos)銷售量下滑2%。

同日，聯合利華報告旗下販售的Ben & Jerry's冰淇淋及多芬(Dove)肥皂在第四季的價格上漲13%以上，是連續第八次漲價，該公司的銷售量也見縮水，但縮減幅度遠小於價格上漲的速度；百事公司及聯合利華的收益成長均超出分析師的預期。

今年許多公司對收益更溫和的預測反映出利潤 率(profit margins)的壓力，預示消費者會持續減少支出，這已經對部分公司造成較嚴重的影響，上個月「寶僑」(Procter & Gamble)報告其銷售多年來首度下滑，價格則上漲，寶僑第四季的價格上漲10%。

儘管通膨已經降溫，但仍持續高於聯準會 (Federal Reserve)預期，12月消費者物價指數(CPI)年增6.5%，是自2021年年末以來最慢的速率，預計聯準會將繼續升息。

不過就業市場仍相當強勁，支撐消費者支出，也讓消費者得以吸收更高的價格，售價一旦提高後，公司往往不願降價。

速食業巨頭麥當勞 (McDonald)執行長坎普斯基(Chris Kempczinski)上周表示，消費者支出比公司一年前或半年前預期的還要好，儘管價格上漲，麥當勞近期獲得更高的利潤，顧客量也增加。