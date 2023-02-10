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明州眾議員克瑞格自家電梯遇襲 潑熱咖啡嚇跑歹徒

記者張聲肇／綜合報導
9日清晨在華府住處電梯裡遭歹徒拳頭襲擊、抓脖子的民主黨籍女性國會眾議員克瑞格(Angie Craig，左)。(Getty Images)
9日清晨在華府住處電梯裡遭歹徒拳頭襲擊、抓脖子的民主黨籍女性國會眾議員克瑞格(Angie Craig，左)。(Getty Images)

民主黨籍明尼蘇達州女性國會眾議員安琪‧克瑞格(Angie Craig)9日清晨在華府住處電梯裡遭歹徒拳頭攻擊、抓脖子，她受襲後反抗，並潑熱咖啡嚇退歹徒；她的辦公室說，此事似乎不是出於政治動機；華府警方當晚即逮捕了一名居無定所的26歲男子。

華府警方9日晚宣布，就逮的嫌犯是漢姆林(Kendrick Hamlin)，已被控攻擊罪。

7點15分發生事故後，克瑞格照常上班，到國會投了三次票。克瑞格辦公室幕僚長寇烏(Nick Coe)說，克瑞格略有受傷，並無大礙。

警方報告說，克瑞格在大廳就看見歹徒，當時感覺他「舉止怪異，彷彿吸過毒。」她還向對方道聲「早安」才進電梯。不料歹徒跟著進入電梯，開始「隨意做了幾個伏地挺身」。

根據警方的調查報告，歹徒「握拳打她下巴，伸手抓她脖子」，她趕緊把手上的熱咖啡朝對方潑去，他於是慌忙逃走。警察一路搜尋到地下停車場，也未發現他的蹤跡。

華府警局發言人史德恩貝克(Dustin Sternbeck)說，攻擊事件發生在華府東北區離聯邦火車站不遠處的公寓大樓，嫌犯還沒逮到。他又說，嫌犯可能有心理健康問題。

現年50歲的克瑞格代表明尼蘇達州第二選區，目前是她的第三任。

國會大廈四周因拜登總統7日晚的國情咨文演說，增加了防護設施及保安員警，不過，有國會領導職位的國會議員才有隨身保鏢，其他議員沒有。

去年一年中，警方調查了7501起國會議員遭威脅案件，警局長曼傑(Tom Manger)說，案件數雖然比2020和2021年有減少，威脅國會議員的案例「仍然太多」。

去年10月，前眾院議長裴洛西的先生保羅‧裴洛西在舊金山家裡遭歹徒鐵鎚攻擊受傷，警方就斷定為有「政治動機」的案件。調查發現，嫌犯受了極右派陰謀論的刺激，發動攻擊。

華府 裴洛西 咖啡

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