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去年選前中風…費特曼頭暈住院 健康再引關注

編譯徐薏茹／綜合9日電
去年中風才剛復原的民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼，9日因頭暈住院觀察，再度引起外界對他健康狀況的關注。但醫生表示，他無中風跡象。(路透)
去年中風才剛復原的民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼，9日因頭暈住院觀察，再度引起外界對他健康狀況的關注。但醫生表示，他無中風跡象。(路透)

去年競選期間曾中風民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)， 8日參與民主黨聚會時因感覺頭暈住院觀察。費特曼辦公室發布聲明表示，初步檢測沒有發現新的中風徵兆，費特曼將持續住院觀察，接受進一步檢測。

費特曼感到不適後，即被送至喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)接受檢測；他的辦公室公關主任卡維洛(Joe Calvello)發布聲明表示：「費特曼精神良好，能與員工和家人交談。若收到消息我們會提供更多資訊。」

現年53歲的費特曼原為副州長，11月與共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)競爭激烈，最終以5%的優勢擊敗奧茲，贏得共和黨議員圖米(Pat Toomey)退休後空出的席次。

競選期間一波三折，費特曼5月13日在民主黨初選前幾天中風，競選大部分時間費特曼幾乎都在休養復原，他拒絕公開醫療紀錄，也不允許醫生回答記者的問題。

奧茲質疑費特曼是否對中風的影響如實以告，以及他是否能勝任議員職位，但民主黨堅稱費特曼的醫生說他能完全康復。

由於中風，費特曼一直與聽覺處理障礙(Auditory Processing Disorder，簡稱APD)對抗，APD是一種常見的後遺症，病患可能無法流利說話，或快速思考對話內容。

在競選的唯一一場辯論中，費特曼不穩定的表現明顯反映中風的影響，選舉日當晚，他告訴支持者自己為了「曾經被擊倒又站起來的所有人」競選。

費特曼於2006年至2019年期間擔任賓州布拉多克市(Braddock)市長，2019年至2023年期間任職賓州副州長。

中風 民主黨 檢測

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