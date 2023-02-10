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近4成房地產 美家庭年收入逾10萬才買得起

記者胡玉立、編譯彭尚興／綜合報導
去年第四季度全國房價較前年同期上漲，但越來越多大都會區域房價下跌。（本報資料照片）
去年第四季度全國房價較前年同期上漲，但越來越多大都會區域房價下跌。（本報資料照片）

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)9日表示，去年第四季度全國房價較前年同期上漲，但越來越多大都會區域房價下跌，其中包括一度興旺的西岸房屋市場在內；之前受疫情驅動房價狂飆的高價地區，房市放緩最明顯。

去年Q4房價雖漲 大都會下跌越來越多

然而，由於房貸利率居高不下，房價的可負擔程度正逐漸惡化；NAR專家分析，全戶年所得10萬元以上的家庭，才有能力在全國大約四成的房地產市場置產。

NAR表示，儘管全國房價去年年中以來逐月下跌，第四季度獨棟成屋售價中值較上年同期上漲4%，達37萬8700元；和第三季度較上年同期上漲8.6%相比，漲幅趨緩。

就以一戶價格37萬8700元的獨棟房屋為例，預付20%頭期款後，去年第四季度每月應繳房貸本息合計為1969元，較前一季度的1838元增加了7%；但和前年同期相比，則暴漲了58%，相當於720元。

NAR的調查同時顯示，去年第四季度美國家庭平均年收入略高於9萬元，房貸支出佔據其中的26.2%。而第三季度時，房貸佔家戶收入的比率為25%；一年以前，則只有17.5%。

若頭期款降為10%，在NAR追踪的186個都會區中，購屋者家庭總收入必須達到10萬元以上才有能力在其中71個地區，相當於38%的市場置產；同樣的付款條件下，若家戶總收入不到5萬元，負擔得起的市場只有16處。

去年第四季有20個地區的房價下跌，是2019年第一季度以來最高同比跌幅；原因是房貸利率處於20年高點，購屋需求降低。房貸利率去年10月和11月達到7.08%，為2002年以來最高水平。2月初，房貸利率已降至6.09%，刺激買氣小幅回升。

加州房價下跌明顯 舊金山衝擊尤其嚴重

加州房價下跌尤其突出，去年經濟放緩前，當地房價高居全國之冠、漲幅最快。舊金山房市受打擊尤其嚴重，獨棟成屋售價中值下降6.1%；聖荷西(San Jose)房價中值下跌5.8%；洛杉磯和沙加緬度(Sacramento)第四季度房價也較前年同期下跌。

2020年和2021年房價飆升的西部山區市場，最近幾個月大幅放緩。但全國房屋建商協會(National Association of Home Builders)首席經濟專家迪茨(Robert Dietz)表示，長遠來看，許多地區可望復甦並保持強勁，因為它們仍將比西岸市場便宜，「已成長的那些房市將再次增長」。

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