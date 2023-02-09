拜登演說脫稿「對嗆議員」 AP分析：像辯論場上較勁

拜登總統7日晚國情咨文演說中，幾次直接批判共和黨。(Getty Images)

拜登 總統發表國情咨文 (State of the Union)的時刻，正是他面臨龐大質疑聲浪之際；美聯社分析，這場演說對拜登而言，成敗結果影響重大，這是他最後一次在正式宣布參選2024之前，親口說明為什麼值得再做一任總統的機會。

不過，前白宮政治主任、民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)高層主管蓋斯巴德(Patrick Gaspard)表示，拜登宣布是否競選連任之前，他所說的每一個字，都還是會引發疑慮。

民調顯示，絕大多數美國民眾並不知道拜登政績有哪些，對於拜登施政表現則感到不滿意。就連民主黨人都對拜登年齡、是否應該角逐連任感到困惑；因此拜登在演說中清楚表明，上台以來完成許多任務。對於重返眾院多數的共和黨 ，拜登則說「民眾傳達給我們明確訊息」，強調兩黨應該取得共識。

他說：「我們是被派來這裡完成任務的。」

一再倡導合作的拜登，演說中幾次直接批判共和黨，包括為基礎建設法案投下反對票、卻仍為選區獲得經費而慶祝的共和黨籍國會議員。拜登說：「別擔心，我承諾要當所有美國人民的總統。我們會為這些計畫提供經費。我將在動土典禮跟大家見面。」

喬州共和黨國會議員格林7日晚在國會對正在發表國情咨文演講的拜登總統，大喊「騙人」。(Getty Images)

拜登還提到共和黨企圖縮減社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)福利，台下有反對黨人士喊出「騙人」。拜登帶著微笑脫稿回答：「如果有人不相信，請跟我的辦公室聯絡。我會提供一份提案影本。」

美聯社報導分析，如此唇槍舌劍的過招，像是辯論場上的較勁，反而不像國情咨文。

報導指出，接下來就等候拜登宣布是否尋求連任的決定了。

目前為自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)主席的蓋斯巴德說，對於想要尋求連任的總統來說，國情咨文經常被視為「起標」(opening bid)動作，「以目前狀況來看，確實也是如此」。

歷任美國總統幾乎不曾放棄尋求連任的機會，前一個沒爭取連任的總統是詹森(Lyndon Johnson)，執政期間因為越戰爆發飽受批判，1968年並未爭取連任。