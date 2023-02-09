航空公司到金融機構…「隱藏收費」擾民 拜登提案禁收

拜登總統7日在國情咨文講演中提到不少讓收入中低階層有感的措施，包括立法大幅降低銀行或信用卡遲交的罰款。(路透)

拜登 總統在7日晚間國情咨文 (State of the Union)中說，幾乎影響所有美國人、五花八門的巧立名目收費，將會下令禁止。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，俗稱「垃圾收費」(junk fees)的款項，從信用卡 、演唱會門票到飛機票都常出現，業者有用不完的藉口可以每年新增收費項目，對民眾造成荷包煩惱。

「消費者報導」雜誌(Consumer Reports)2019年調查顯示，大約85%民眾曾經碰過「隱藏收費」(hidden fees)。消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)指出，這些款項對航空公司、金融機構與其他業者來說是賺錢利器，每年消費者被超收的各種費用累計至少290億元。消費者購買產品或服務時，「隱藏收費」常常沒有明白標示，導致民眾結帳時實際開銷比預期中的花費金額來得高。

拜登在演說中指出：「垃圾收費對於非常有錢的來說可能無關緊要，但對於像我一樣出身家庭的民眾來說就頗重要。一個月下來，加起來要好幾百元。」他說：「被業者超收費用，而且他們還能僥倖躲過，那種不公平的感受，我能理解。」拜登指出：「不能再這樣了。」

拜登說，民眾決定更換業者時，網路公司或手機業者不能再收取200元或更多的費用了，航空公司也不能向只想坐在一起的家庭收取來回票50元的額外收費。

他呼籲國會通過拜登政府1日提出的「垃圾收費避免法案」(Junk Fee Prevention Act)，法案內容四大要點包括：取消網路演唱會、體育活動以及其他娛樂門票的額外收費；禁止航空公司對希望跟幼齡孩童坐在一起的家人收取額外費用；電視、電話、網路服務提前解約時，禁止收取過份的提前終止費(early termination fees)；以及禁止度假村及旅遊地點向遊客收取意料之外的費用。

拜登政府表示，未來幾周或幾個月便將與國會商議如何讓法案過關。

另一方面，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)目前也在研議是否需要制定打擊垃圾費用的新規。