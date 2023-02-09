我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

航空公司到金融機構…「隱藏收費」擾民 拜登提案禁收

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統7日在國情咨文講演中提到不少讓收入中低階層有感的措施，包括立法大幅降低銀行或信用卡遲交的罰款。(路透)
拜登總統7日在國情咨文講演中提到不少讓收入中低階層有感的措施，包括立法大幅降低銀行或信用卡遲交的罰款。(路透)

拜登總統在7日晚間國情咨文(State of the Union)中說，幾乎影響所有美國人、五花八門的巧立名目收費，將會下令禁止。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，俗稱「垃圾收費」(junk fees)的款項，從信用卡、演唱會門票到飛機票都常出現，業者有用不完的藉口可以每年新增收費項目，對民眾造成荷包煩惱。

「消費者報導」雜誌(Consumer Reports)2019年調查顯示，大約85%民眾曾經碰過「隱藏收費」(hidden fees)。消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)指出，這些款項對航空公司、金融機構與其他業者來說是賺錢利器，每年消費者被超收的各種費用累計至少290億元。消費者購買產品或服務時，「隱藏收費」常常沒有明白標示，導致民眾結帳時實際開銷比預期中的花費金額來得高。

拜登在演說中指出：「垃圾收費對於非常有錢的來說可能無關緊要，但對於像我一樣出身家庭的民眾來說就頗重要。一個月下來，加起來要好幾百元。」他說：「被業者超收費用，而且他們還能僥倖躲過，那種不公平的感受，我能理解。」拜登指出：「不能再這樣了。」

拜登說，民眾決定更換業者時，網路公司或手機業者不能再收取200元或更多的費用了，航空公司也不能向只想坐在一起的家庭收取來回票50元的額外收費。

他呼籲國會通過拜登政府1日提出的「垃圾收費避免法案」(Junk Fee Prevention Act)，法案內容四大要點包括：取消網路演唱會、體育活動以及其他娛樂門票的額外收費；禁止航空公司對希望跟幼齡孩童坐在一起的家人收取額外費用；電視、電話、網路服務提前解約時，禁止收取過份的提前終止費(early termination fees)；以及禁止度假村及旅遊地點向遊客收取意料之外的費用。

拜登政府表示，未來幾周或幾個月便將與國會商議如何讓法案過關。

另一方面，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)目前也在研議是否需要制定打擊垃圾費用的新規。

拜登 信用卡 國情咨文

上一則

共和黨批拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統

下一則

拜登演說脫稿「對嗆議員」 AP分析：像辯論場上較勁

延伸閱讀

拜登訪威州 宣布為「被遺忘的美國人」打造經濟

拜登訪威州 宣布為「被遺忘的美國人」打造經濟
共和黨圍攻拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統

共和黨圍攻拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統
拜登：習近平受貿易牽制 中國抗美綁手綁腳

拜登：習近平受貿易牽制 中國抗美綁手綁腳
創造1200萬職缺？華郵質疑拜登宣揚政績「不實誤導」

創造1200萬職缺？華郵質疑拜登宣揚政績「不實誤導」

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責