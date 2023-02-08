洲際飛彈發射器數量 中超美

軍方報告顯示，中國擁有的洲際導彈發射器已比美國多。圖為珠海航空展上的導彈發射器。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，軍方提交國會的報告顯示，中國擁有的陸基型洲際彈道飛彈 發射器比美國多，但洲際彈道飛彈和彈頭總數，美國仍遙遙領先；華府該如何因應這新局勢，引發國會辯論。

負責核武的戰略司令部司令1月26日致函參眾兩院國防委員會說，中國陸基型固定式和活動式洲際彈道飛彈發射器的數量，超過美國的洲際彈道飛彈發射器。

俄羅斯有強大的核武，中國的核武庫存也不斷增加，美國如何嚇阻這兩大核武強權，是一大挑戰。中國偵察氣球在美國部署洲際飛彈所在的蒙大拿州上空盤旋數日之後，國會越發尖銳地檢視國防部的反應。

美國的核武部署，著重陸地、海上和空中「三腳平衡」，實力遠超過中國。美國官方和非官方專家都認為，中國陸基型發射器有許多發射井仍是空的。

相對而言，美國陸上洲際彈道飛彈和已裝上飛彈的核武彈頭總數，都超過中國。官員說，給國會的報告不含可從潛艦發射的飛彈，以及長程轟炸機裝載的彈頭，這方面美國更具絕對優勢。

共和黨 國會議員卻引述報告所指的中國數字優勢，說那顯示中國長期發展核武的野心，美國非擴建核武力量，來對付俄國 和中國不可。

共和黨籍眾院國防委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)說，中國很快就會和美國並駕齊驅，美國不能看著中國趕上，「現在就是調整我們軍備立場，提高國防能力，面對這項威脅的時候。」

羅傑斯說，美俄之間的限武協定限制長程武力的發展，限縮美國建造更多庫存武器以嚇阻俄國和中國的空間。美俄協議也不能約束中國，但2026年就到期。

主張限制擴軍的人認為，美國不該只想儲備比中國和俄國更多的核武，應延續限武協議，並設法把中國納入，共商控制核武發展的大計，對美國更有利。