美中去年貿易總額6900億 創新高

儘管受疫情影響，去年美中貿易額仍達6900億美元，創下新高。圖為加州洛杉磯港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

華府與北京 外交關係是否因偵察氣球事件陷入更低潮，尚有待觀察；但世界兩大經濟體之間的貿易關係，卻是一片火熱；聯邦商務部7日發布統計，去年美中雙邊貿易總額超過6900億美元，創下歷史新高。

2022年，美國自中國進口總額為5388億元，只略低於2018年的歷史紀錄；對中出口為1538億元。

有鑑於雙方過去幾年來的緊張情勢，這些數字顯得格外亮眼。2018年，前總統川普會保護美國企業智慧財產權，決定對價值3000億元的中國製商品加重課徵關稅 。但這項措施的初衷很快就變了調。中國方面立刻還以顏色，也宣布對1000億元美國產品課徵報復性關稅。

時至今日，大部分的新制高關稅仍未撤銷，但卻不妨礙雙邊經貿。「消費者和企業的決定要比政府更有力，」前任美國貿易副代表葛雷瑟(Ed Gresser)指出，「關稅會影響貿易往來，但並沒有絕對影響力，至少目前還看不出來。」

新冠疫情 期間，由於許多企業和機關改採遠距上班以防控傳染，使得中國製造的電子產品和民生消費品需求大幅增加，帶動中國出口貿易暢旺。但隨著疫情趨緩，各國紛紛解封，中國出口也開始走軟。

美去年貿易逆差9481億 創新高

另外，由於全球需求減弱、通貨膨脹高升、利率走高及供應鏈紊亂，2022年美國全球貿易逆差達9481億美元，較前一年增加12.2%，創下歷史新高。

永安會計師事務所(Ernst & Young LLP)首席經濟學者達可(Gregory Daco)說，最新的貿易趨勢反映了後新冠疫情的效應：經過一陣大震盪之後，供應和需求又趨近平衡。他認為在消費者支出和企業投資都放緩的情況下，美國進口業會面臨越來越大的壓力。

航運業者海碩集團(OEC Group)美國分公司負責人傅爾布儒克(Anthony Fullbrook)表示，零售業者已完成大量補貨，去年11月以後，全球的海運需求就開始趨緩，「我們還在消化疫情期間的過度供應和過度囤積。全球皆然。」