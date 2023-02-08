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美軍打撈「中國氣球」畫面首曝光 將送FBI實驗室分析

記者張聲肇／綜合報導
美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社)
美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社)

海軍正大規模打撈4日被擊落的中國偵察氣球殘骸及碎片，打算整合起來，仔細研究、分析。政府7日首度公布部分現場照片。

海軍和海岸防衛隊動用了先進的水下無人偵察器、潛水員、軍艦和汽艇，在南卡羅來納州外海全力打撈，目前已尋獲漂浮水面的白色布料和骨架，劃定殘骸沉落範圍，潛水人員能看到的，直接撈上船。

已撈起的殘骸碎片先用小船載到默爾特海灘(Myrtle Beach)南邊的海防隊據點，最後將匯集到維尼尼亞州匡堤科(Quantico)的聯邦調查局(FBI)實驗室或其他地點，供專家研判。

負責打撈作業的北美防空司令范赫克(Glen VanHerck)偕同政府官員將於8、9兩日向國會議員簡報「中國間諜氣球」事件的經緯。

氣球從加拿大進入愛達荷州，然後往東飄遊北美大陸時，國會議員紛紛問道：它有沒有收集情報，然後傳回中國的能力？

白宮和五角大廈官員盡量迴避問題的答案，不願提供這顆氣球有何能力的細節。

官員7日表示，美國政府明白，它飛經過的地方包括核武飛彈發射井和其他軍事要地，也採取了必要手段，讓它偵測不到任何情報；就算它有即時回報情蒐所得的能力，也蒐集不到什麼新的或重要的情報。而美國能從氣球殘片當中，取得甚麼有價值的情報，官員不願細說。

氣球的高度達60公尺，下面搭載大如小型噴射機的偵測器材。反情報單位希望從這堆偵測器材和其他設備當中，深入了解中國的高空情蒐能力。

范赫克說，氣球殘骸散落的範圍大約有15個美式足球場，當地水深15公尺。

官方7日發布的照片顯示，爆裂物處理人員正把氣球的一大塊白布和骨架拉到充氣船上。范赫克說，蒐集人員必須嚴防爆裂或其他危險。

國防部發言人萊德(Pat Ryde)7日表示，美國擊落氣球當天，國防部長奧斯丁要求和中國防長魏鳳和通電話，但遭魏鳳和拒絕。

美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社...
美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社)
美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社...
美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社)

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