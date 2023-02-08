「勿被中國支配」 前印太司令籲對台戰略清晰

美國前太平洋司令部（現為印太司令部）司令哈里斯（Harry Harris）7日在眾院 軍事委員會作證表示，「不能讓中國支配美國的台灣政策」，他認為，是時候由戰略模糊轉向戰略清晰，美可協助台灣強化軍事訓練，並盡速洽簽自由貿易協定（FTA）。

本屆國會開議後，眾院軍委會第一場聽證會就談中國對美國的國安威脅；此外，財政委員會舉行「中國的經濟威脅」聽證會，白宮 前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）則呼籲美台簽署貿易協定。

哈里斯曾任太平洋司令與駐南韓大使，被認為是對中鷹派；他表示，中國國家主席習近平再三表明對台灣的企圖，若美國忽略這項訊息，「後果堪慮」；他說，「我們不能讓中國支配美國的台灣政策。」

哈里斯前年接受共同社專訪建議檢討戰略模糊政策，當時未明確支持戰略清晰；如今，他在國會作證主張戰略清晰，理由是，中國想要奪取台灣的意圖再清楚不過了，習近平從一開始就講得很清楚，中國要以和平方式拿下台灣，若沒辦法達成就武力為之。

戰略模糊指的是美國依「一個中國」政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當解放軍犯台時會協防台灣，反之則稱為「戰略清晰」；戰略模糊被認為能有效遏止北京 野心，符合美國國家利益，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）上任後不久就表態反對走向戰略清晰，到目前為止拜登政府官員均主張維持戰略模糊政策。

哈里斯表示，戰略模糊過去很有用，但現在不是了，台北要想清楚自身的防衛策略，要奮戰或投降；北京要了解侵台所需付出的代價；美國民眾也要知道，防衛台灣派出的就是他們的子女，那是可能送命的。

哈里斯表示，戰略清晰政策包含明示對於台獨的立場，以及有關於台灣自我捍衛的問題，總之，在美國的戰略清晰政策中，台灣不可能「免費搭便車」。

哈里斯提到其繼任者、前印太司令戴維森（Philip Davidson）所做的評估，指中國可能在2027年前侵略台灣；他說，後來陸陸續續有其他官員也做出不同評估，但重點不在時間表，而是在美國是否正視中國的威脅，能有效捍衛自身安全。

談到如何強化台灣安全，哈里斯首先表示，與台灣簽署FTA，這不只是美台貿易，還對他國有示範作用；其次，哈里斯說，台灣剛剛宣布將訓練役期自四個月延長到一年，需要美國協助訓練。

哈里斯表示，從他訪問台灣的經驗所得，他認為台灣充滿韌性，且了解自我防衛需求。

另一位證人、布魯金斯研究所外交政策學者席美妮（Melanie Sisson）在軍事委員會表示，台灣可以強化「豪豬」概念，投資短程、防空、反艦防禦及水雷等等；從烏克蘭經驗可學到，台灣應該準備好應對封鎖，抵抗入侵或占領的準備，公開做足準備動作也是「嚇阻」的一環。

席美妮表示，面對中國對台灣的威脅，美國應該認真面對，但無須反應過度；例如過度軍事化反而會升高台海緊張局勢。