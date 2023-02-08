我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

美中關係緊張 引爆多州立法禁中買房地產

記者顏伶如／綜合報導
曾有中國資金想購買德州靠近軍事基地的土地，引發關切；美中關係現更為緊張，紐時報導有11州擬直接禁止中國公民或中企買房地產。（Getty Images）
曾有中國資金想購買德州靠近軍事基地的土地，引發關切；美中關係現更為緊張，紐時報導有11州擬直接禁止中國公民或中企買房地產。（Getty Images）

美國擊落中國偵察氣球，讓本已敏感的雙邊關係更加脆弱，紐約時報7日報導，在美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產德州法案便在州長艾伯特(Greg Abbott)支持下積極推動，但遭民主黨陣營反對。

中富豪買空軍基地旁土地惹議

報導指出，一名中國億萬富豪曾計畫在德州購買共計13餘萬英畝土地興建風力發電廠，某些土地接近一處美國空軍基地，消息曝光後德州政府頒布禁令，禁止與中國有直接關係者從事基礎建設計畫；如今一名共和黨籍州參議員更提議擴大禁令範圍，禁止中國公民、中國企業在德州購買土地、房屋或其他房地產。

對於這項提案，艾伯特今年1月表態願意支持，在推特發文寫道：「我會簽署法案。」

美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty...
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

全美至少11州擬對外國人設限

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，全美至少11州考慮以某種形式的立法，對外國人持有農地或房地產訂定規範。

紐時：嚴審中國投資聲浪擴大

紐約時報分析，外國人在美國持有房地產，尤其當買主為中國公民時，如今已成為政治議題，不僅在德州如此，在全美各地也一樣。美中關係緊張引來越來越多要求嚴格審查中國投資的輿論聲浪。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)今年1月說：「我們不想要有來自仇視國家的持份。」共和黨籍維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)在州情咨文中說，州議員應該設法防止跟中國政府有關的「危險外國實體」(dangerous foreign entities)購買農地。

對象將擴及俄、北韓、伊朗

全國州議會聯合會各州已推出或正在研議的新法中，某些規範對象並不僅針對中國公民，而是普遍針對所有外國政府、外國企業及新移民，至於包括德州在內等州正在推動中的法案，則以安全威脅為由針對特定國家，例如俄羅斯、伊朗、北韓及中國。

議員主張規範 不限共和黨籍

主張對外國人持有土地加強規範的州議員，並不限於共和黨陣營，旨在限縮外國持有農地的州法，2022年在民主黨居多數的州眾議會及州參議會連續過關；提案人民主黨籍加州參議員烏爾塔多(Melissa Hurtado)說，法案重點除了禁止購買，還要設法了解購買動機為何。

德州 共和黨 房地產

上一則

國情咨文談富人稅 拜登：年收40萬以下 不多收一分錢稅

下一則

氣球事件 拜登國情咨文：保衛美國主權 說到做到

延伸閱讀

德州州長艾伯特公布禁抖音完整計畫

德州州長艾伯特公布禁抖音完整計畫
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
德州偷渡客以鄰為壑 逼紐約撥款應急

德州偷渡客以鄰為壑 逼紐約撥款應急
艾伯特指派班克斯 為首任邊界總長

艾伯特指派班克斯 為首任邊界總長

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑