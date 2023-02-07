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中國氣球過去4度進領空 北美防空司令部未測到威脅

記者張文馨／華盛頓報導
知情人士透露，前總統川普執政期間，也發生過多起類似氣球事件。(路透)
知情人士透露，前總統川普執政期間，也發生過多起類似氣球事件。(路透)

中國偵察氣球不僅引發美中交鋒，也引起國內兩黨攻防。華盛頓郵報報導，拜登政府掌握的情資顯示，中國高空氣球在川普政府任內3度、拜登政府任內1次進入美國空域；北美防空司令范赫克（Glen VanHerck）6日在一場閉門簡報會承認沒有偵測到相關威脅，這是需要釐清的認知差距。

美軍4日發射飛彈擊落進入美國空域的中國高空偵察氣球後，美國資深國防官員透露，中方氣球進入美國空域，在川普任內發生3次，拜登上任後的去年2月發生過1次，中國氣球行蹤遍布德州、佛羅里達州、夏威夷和關島附近；拜登政府官員已向國會議員簡報，不過川普否認。

美國國會山莊報（the Hill）報導，這4次穿越美國空域都很迅速，與上月28日進入美國最後遭擊落的這次事件不同。

在發現中國的高空氣球之後，五角大廈指揮「北美防空司令部」（North American Aerospace Defense Command,NORAD）負責追蹤定位。

針對近年來「氣球入境」的案例，范赫克說，身為北美防空司令，偵測對北美形成的威脅是職責所在，「我們沒有發現到這些威脅，這是我們必須釐清的認知差距。」

范赫克拒絕透露細節，只是說情報部門事後讓他們知道那些氣球飄過；華盛頓郵報報導，北美防空司令部並未回應這是否算是失職。

美國有線電視新聞網（CNN）引述國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說法報導，由於拜登政府指揮情報部門強化對美國領空的偵測，才會發現川普政府沒看到的事件。

但川普任內的國安顧問波頓回應指出，他任內並未獲得相關情資，並要求國防部應該清楚說明。

拜登政府因應此次中國氣球的處置方式，共和黨不斷提出批評，川普更主張應在第一時間就予以擊落。中國政府則在氣球被擊落後，也升高反應，向美國使館提出嚴正交涉。

氣球 拜登 川普

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