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氣球被擊落 中副外長提嚴正交涉：美反應過度濫用武力

記者陳政錄、張文馨／綜合報導
中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會上說，中方已就美軍擊落中國氣球事件提出嚴正交涉。(歐新社)
中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會上說，中方已就美軍擊落中國氣球事件提出嚴正交涉。(歐新社)

美國4日出動戰機發射響尾蛇飛彈擊落飄在美國領空的中國高空偵察氣球，中國副外長謝鋒5日代表中國官方向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉；謝鋒指出，美方所作所為嚴重衝擊損害峇里島會晤以來，雙方穩定中美關係的努力和進程。

氣球事件所引發的國安威脅和外交衝突，因為美中雙方最新行動再次升高。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登6日在白宮表示，美國打下可疑的中國氣球是正確行動，這不會改變美中關係。

五角大廈上月28日發現一個中國的高空偵察氣球飄入美國領空，稱立即採取行動避免該氣球獲取美國的機敏訊息，不過仍被懷疑是偵監美國核武軍事基地的「間諜氣球」，直到4日，美軍發射響尾蛇飛彈擊落該氣球。

中國外交部表示，謝鋒批美方對北京當局的說明置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯「反應過度」，嚴重違反國際法精神和國際慣例；他說，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。

中方就美軍擊落中國氣球一事向美提出嚴正交涉，國內報紙的標題也稱「中方抗議美擊落『...
中方就美軍擊落中國氣球一事向美提出嚴正交涉，國內報紙的標題也稱「中方抗議美擊落『流浪氣球』」。(歐新社)

謝鋒指出，中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢；「中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應權利」。

拜登則說，當這氣球從加拿大進入美國，他就告訴國防部要找尋合適時機，盡快打下來；國防部建議在水上擊落，而非陸上。

美國發現氣球進入其領空後，第一時間採取密切觀察與追蹤位置，而非強硬破壞，已遭質疑對中國軟弱。

拜登說，美國清楚對中方表達接下來要採取的行動，北京很清楚華府的立場，「我們就是做對的事，無關乎軟弱或強化，這就是事實。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，華府在五角大廈採取行動後，通知了北京；氣球事件破壞了美中資深官員面對面互動的機會，責任在北京而不在華府。

普萊斯說，目前尚未就重新安排國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問日程與中方對話，當下目標仍是處理氣球事件。

氣球 北京 拜登

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