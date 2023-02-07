拜登官員：川普時代 中國偵察氣球3次飛進美領空

前白宮國安顧問波頓6日表示，他任內從未接獲軍方有關中國偵察氣球入侵的報告。(Getty Images)

拜登 官員表示，前總統川普 時代中國偵察氣球 至少三次進入美國，但川普顯然未獲告知，共和黨籍眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)6日呼籲需對為何如此進行調查；而川普時代兩任國家安全顧問波頓(John Bolton)及歐布萊恩(Robert O'Brien)也均表示，不曉得有任何中方氣球飛經美國領土情事。

蓄意不告知？格林喊查

格林在推特發文表示，假如五角大廈蓄意不告知川普總統，他任內有中方偵察氣球，那麼川普任內就發生嚴重破壞指揮體制的事；總統是美軍總司令，國家必須調查誰破壞階級體制，並追究責任。

在眾院政府監督委員會成員的保守派喬治亞州國會眾議員格林6日表示要追查中國偵察氣球入侵事件。(美聯社)

五角大廈官員5日表示，川普任內至少另有三次目擊類似的飛行器，但川普立即否認在他掌國時代，這類氣球曾進入美國空域。

彭博新聞社(Bloomberg)5日引述政府高層報導，直到拜登取代川普入主橢圓形辦公室之後，全國才得悉以往有中方偵察氣球情事；話雖如此，拜登官員最後如何得悉以往案例，並不清楚。

打撈雖耗時 可獲情資

國防官員指出，以往的中國偵察氣球包括在拜登任期之初發現的，在美國空域逗留之久，都比不上4日在南卡羅來納州擊落那具氣球之久；國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，打撈中方偵察氣球要花時間，但美方可以好好利用所打撈到的，從中學到以往未曾得知的情資。

民主黨在眾院情報委員會最高眾議員海姆斯(Jim Himes)表示，由打撈起來的氣球殘骸，可以學到很多中國情蒐作業的運作。

白宮國安會議協調官柯比5日表示拜登政府確保美國民眾安全。(路透)

川普時代高階官員都反駁拜登政府最近宣稱「前一任政府期間，三具中方偵察氣球飛越美國領空」情事。

2019到2021年擔任川普國安顧問的歐布萊恩向「華盛頓觀察家報」 (Washington Examiner)表示，自己或者幕僚都不知道任何偵察氣球飛掠美國領土情事，包括在國安會任職足足四年的人。

歐布萊恩的前任波頓也呼應他的說法，表示自己任內不知有任何國家的任何氣球飛過美國，也沒聽說自己2018年就任前發生過。